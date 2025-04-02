Когда могут запустить Запорожскую АЭС: что говорят Украина, МАГАТЭ и РФ

Будущее Запорожская АЭС все чаще обсуждается в контексте мирных переговоров о прекращении войны в Украине. В частности, прозвучал ряд противоречивых заявлений о том, когда атомная станция может снова заработать.

Содержание

Запорожская АЭС под контролем России: главные факты

Запорожская АЭС является крупнейшей в Европе по совокупной мощности. На ней шесть энергоблоков по 1 ГВт каждый. До полномасштабного российского вторжения и оккупации производила почти четверть всей электроэнергии в Украине.

В январе 2021 года станция впервые вышла на полные проектные показатели и выдала мощность 6000 МВт в энергосистему. Цифра впечатляющая, особенно с учетом того, что остальные девять атомных блоков (Южноукраинская, Ровенская и Хмельницкая АЭС) на подконтрольной территории имеют суммарную мощность почти 7,7 ГВт, на которую они выходят в зимний период.

Российские войска захватили ЗАЭС на девятый день вторжения (с 3 на 4 марта 2022 года) в ходе боев за Энергодар. Еще тогда станция получила значительные повреждения и пережила не один пожар. Затем была сознательная милитаризация: противник разместил военную технику и обстреливал оттуда соседние города. Дальше - похищение и запугивание персонала, разрушение Каховской ГЭС и водохранилища, провокации и блекауты. "Нарушены и продолжают нарушаться все правила ядерной и радиационной безопасности", - отметил к третьей годовщине оккупации министр энергетики Герман Галущенко.

Захваченный объект управляется российским "Росатомом". Производство электроэнергии для сети прекратилось в сентябре 2022-го, с октября по крайней мере один из шести оставался в "горячем" состоянии для обеспечения централизованного отопления и технологических целей. С весны 2024 года все шесть блоков находятся в "холодном останове". Это режим, при котором реактор не генерирует электричество и в котором может долго оставаться, если подключен к энергопитанию.

Международный контроль за станцией осуществляется через МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии). Эксперты работают на ней с сентября 2022 года и периодически предоставляют необходимые отчеты и рекомендации.

Украинская сторона говорит о деградации оборудования, систем безопасности и истечении срока пребывания ядерного топлива в реакторах. Из-за обстрелов станция периодически остается на одной линии питания с подконтрольной территории, что грозит ядерным инцидентом, поскольку создает риски для охлаждения реакторов, отметил Галущенко.

Теперь же тема Запорожской АЭС активно обсуждается в рамках наметившегося мирного процесса при участии США.

Что о перезапуске ЗАЭС говорят в МАГАТЭ

О планах российского диктатора Владимира Путина перезапустить Запорожскую АЭС год назад написала газета The Wall Street Journal. По ее данным, Путин якобы прямо об этом заявил в ходе личной встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Как отмечалось в публикации, российские власти хотят вернуть в эксплуатацию хотя бы один реактор. В таком случае перезапуск позволил бы Москве "нормализовать" захват атомной станции. Но, как подчеркнули опрошенные газетой эксперты, это создало бы неоправданные риски.

Дело в том, что ЗАЭС - уже не станция "советского типа", к которым привыкли российские атомщики. В том числе потому, что она частично работает на западных системах управления и американском ядерном топливе. В связи с этим есть сомнения в том, что Россия найдет специалистов, способных обеспечить безопасную эксплуатацию. Как и в том, удастся ли обеспечить достаточный приток воды для охлаждения реактора после разрушения летом 2023 года Каховского водохранилища.

Осенью Гросси делал акцент на крайне опасной ситуации из-за обстрелов и перебоев с поставками внешней электроэнергии. Поэтому все шесть энергоблоков должны оставаться в "холодном останове", а перезапуск не состоится, пока продолжаются боевые действия и пока не гарантирована безопасность объекта.

На прошлой неделе в интервью Reuters он заявил, что не имеет мнения насчет того, как должно выглядеть прекращение боевых действий, чтобы станция заработала. Что касается общей ситуации, по его словам, ЗАЭС якобы "профессионально управляется" российской стороной, некоторые работы, возможно, недостаточно комплексные, но это следствие войны.

Несмотря на это, относительно быстрый и постепенный перезапуск станции, по одному реактору за раз, возможен, полагает Гросси. "Мы говорим о месяцах, и, быть может, для того чтобы вся Запорожская АЭС заработала в полном объеме, потребуется больше года или еще больше", - сказал он и добавил, что эксплуатация всех реакторов будет "трудной, но не невозможной".

Какова позиция Украины и какую роль могут сыграть США

Слова Гросси вызвали бурную реакцию в Украине. Государственная инспекция ядерного регулирования вышла с заявлением о невозможной эксплуатации ЗАЭС. В том числе потому, что из-за обстрелов постоянно обрываются линии, которые подают электроэнергию, из-за чего на станции приходиться включать дизель-генераторы с ограниченными запасами топлива.

Кроме того, персонал находится под давлением оккупантов, которые оборудовали на площадке огневые позиции, хранят боекомплекты и минируют прилегающие территории. Поэтому перезапуск блоков возможен только после деоккупации, демилитаризации, проверки безопасности и возвращения ЗАЭС под контроль Украины. МАГАТЭ может лишь давать рекомендации и продолжать мониторинг, но любые решения являются ответственностью официального Киева.

"Любые заявления и комментарии относительно намерений и способов "перезапуска" энергоблоков в текущей ситуации являются провокационными и спекулятивными и не имеют никакого отношения к вопросам ядерной безопасности Европейского региона", - заявил регулятор.

Украинский МИД подчеркивает, что любые попытки России выдавать свое присутствие за нормальное управление являются целенаправленной пропагандой. И вместо таких заявлений МАГАТЭ должно использовать механизмы для давления на Москву и вывода военных и персонала страны-оккупанта.

Президент Владимир Зеленский заявил в феврале, что Запорожская АЭС должна стать частью гарантий безопасности в рамках мирного урегулирования. Позже американский президент Дональд Трамп подтвердил, что контроль над станцией обсуждается в рамках потенциального мирного соглашения. Якобы Вашингтон мог бы помочь с эксплуатацией, а "американская собственность" стала бы лучшей защитой, добавила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

По словам Зеленского, Трамп интересовался, будет ли понимание украинской стороны, что США могут восстановить ЗАЭС. Ему ответили, что только если они согласны участвовать в модернизации, вкладывать деньги и тому подобное. Пока же на переговорах передача атомной станции под контроль Украины не обсуждается.

"Я считаю, что станция под оккупацией работать не будет. Я считаю, что станцию можно восстановить - факт. Я сказал откровенно, что нужно где-то два года в среднем, может два с половиной. То, что говорят атомные специалисты", - сказал Зеленский и спустя несколько дней добавил, что Запорожская АЭС не будет работать без Украины и не будет работать на россиян.

Что касается гипотетической передачи США, то Киев никому не собирается передавать право собственности. Подробнее об этом читайте в материале "Новая сделка Трампа? Зачем США контроль над ЗАЭС Украины и возможно ли это".

Россия против: как на заявления о ЗАЭС реагирует Москва

Российская сторона называет Запорожскую АЭС якобы своим ядерным объектом. И обращает внимание на то, что указом Путина от 2022 года она была "закреплена в качестве объекта под российской юрисдикцией". Это якобы свершившийся факт, который "международному сообществу остается лишь признать".

"Передача самой ЗАЭС или контроля над ней Украине или какой-либо другой стране невозможны", - говорится в заявлении МИД страны-агрессора.

Официальная Москва также отвергает возможность совместной эксплуатации. И настаивает, что таких прецедентов в мировой практике нет, а тесное сотрудничество западных стран с Украиной "делает невозможным даже временный допуск представителей этих государств" на ЗАЭС.

Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев назвал вариант с передачей Запорожской АЭС под управление США "ненаучной фантастикой". Позже российский вице-премьер Александр Новак заявил, что ему неизвестно о таком варианте. "Я думаю, что по атомной электростанции такой ситуации не рассматривается", - добавил он.

Оккупационные власти заявляют, что якобы сами способны перевести ЗАЭС в режим генерации в течение года после прекращения боевых действий. А российская пропаганда тиражирует "экспертные мнения" о возможном совместном предприятии с США для запуска реакторов и продажи электроэнергии украинским потребителям.

***

На сегодня сложно сказать, когда заработает Запорожская АЭС. Причина очевидна - это привязано к срокам завершения российско-украинской войны, а также к условиям полного прекращения огня или мирного соглашения. И пока неясно, чем готовы пожертвовать воюющие стороны, какими территориями и интересами, тема атомной электростанции вряд ли поднимется на первые места в списке приоритетов.

При подготовке текста использовались: данные из открытых источников, пост в Facebook министра энергетики Германа Галущенко, публикация The Wall Street Journal, заявления главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, президента Украины Владимира Зеленского.