Появились фото последствий удара россиян дроном по укрытию на ЧАЭС

Российская армия в ночь на пятницу, 14 февраля, атаковала дроном Чернобыльскую атомную станцию. Там было повреждено укрытие разрушенного 4-го энергоблока ЧАЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

На опубликованных фото видно большую дыру в крыше самого укрытия, а также разрушения в середине.

"По попаданию дрона в ЧАЭС. Это очередное доказательство, что Россия - это угроза для всего мира. Военные Путина ночью сознательно атаковали ЧАЭС", - подписал фото Ермак.

Фото: Чернобыльскую АЭС россияне атаковали дроном 14 февраля (t.me/ermaka2022)

Международное агентство по атомной энергии также показало фото с последствиями удара по укрытию на ЧАЭС. Там уточнили, что инцидент произошел около 01:50 по местному времени.

"В ночь с 13 на 14 февраля, около 01:50, команда МАГАТЭ на Чернобыльской площадке услышала взрыв из Нового безопасного конфайнмента, который защищает остатки реактора № 4 бывшей Чернобыльской АЭС, что повлекло пожар. Им сообщили, что БПЛА врезался в крышу НБК", - сказано в сообщении.

Фото: Чернобыльскую АЭС россияне атаковали дроном 14 февраля (x.com/iaeaorg)

Российский удар дроном по ЧАЭС

Сегодня утром президент Владимир Зеленский сообщил, что российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал этой ночью в укрытие разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции.

"Укрытие на ЧАЭС было повреждено этим дроном. Пожар потушили. В настоящее время радиационный фон не повышался, и за этим постоянно следят. По первым оценкам, повреждения укрытия существенные", - написал Зеленский.