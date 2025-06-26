Украина заслужила старт переговоров о вступлении в ЕС: Швеция требует срочного прогресса

"Я считаю, что процесс вступления в ЕС идет слишком медленно. Мы хотим быстро продвигаться в процессе вступления Украины", - отметила она.

По словам чиновницы, оценка Еврокомиссии подтверждает, что Украина делает огромные успехи в плане реформ, несмотря на то, что находится в состоянии войны. При этом ЕК считает, что Украина готова к началу вступительных переговоров.

"Мы настаиваем на этом и надеемся увидеть прогресс в ближайшее время. Это цель, над которой мы будем усердно работать", - добавила Розенкранц.