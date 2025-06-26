UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Україна заслужила старт переговорів про вступ до ЄС: Швеція вимагає термінового прогресу

Фото: Джессіка Розенкранц, міністр з європейських справ Швеції (x.com/Rosencrantz_J)
Автор: Іван Носальський

Україна готова до початку переговорів про вступ до Євросоюзу. Прогрес щодо її членства в блоці необхідний найближчим часом.

Про це заявила міністр з європейських справ Швеції Джессіка Розенкранц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на la Reppubblica.

"Я вважаю, що процес вступу до ЄС іде занадто повільно. Ми хочемо швидко просуватися в процесі вступу України", - зазначила вона.

За словами чиновниці, оцінка Єврокомісії підтверджує, що Україна робить величезні успіхи в плані реформ, незважаючи на те, що перебуває в стані війни. При цьому ЄК вважає, що Україна готова до початку вступних переговорів.

"Ми наполягаємо на цьому і сподіваємося побачити прогрес найближчим часом. Це мета, над якою ми будемо старанно працювати", - додала Розенкранц.

Переговори про вступ України до ЄС

Нагадаємо, лідери країн ЄС уже підтримали початок переговорів про вступ України до Євросоюзу, але фактично вони так і не стартували.

Головною причиною, чому переговори не почалися, є позиція угорської влади. Вона блокує старт переговорів.

Також Будапешт організував опитування угорців щодо вступу України до ЄС. Воно завершилося 20 червня, але результатів досі немає.

У МЗС України наголосили, що влада Угорщини займається антиукраїнською істерією і всіляко намагається налаштувати своє населення проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвросоюзШвеціяДопомога УкраїніВступ в ЄС