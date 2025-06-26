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Украина заслужила старт переговоров о вступлении в ЕС: Швеция требует срочного прогресса

Четверг 26 июня 2025 16:49
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Украина заслужила старт переговоров о вступлении в ЕС: Швеция требует срочного прогресса Фото: Джессика Розенкранц, министр по европейским делам Швеции (x.com/Rosencrantz_J)
Автор: Иван Носальский

Украина готова к началу переговоров о вступлении в Евросоюз. Прогресс по ее членству в блоке необходим в ближайшее время.

Об этом заявила министр по европейским делам Швеции Джессика Розенкранц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на la Reppubblica.

"Я считаю, что процесс вступления в ЕС идет слишком медленно. Мы хотим быстро продвигаться в процессе вступления Украины", - отметила она.

По словам чиновницы, оценка Еврокомиссии подтверждает, что Украина делает огромные успехи в плане реформ, несмотря на то, что находится в состоянии войны. При этом ЕК считает, что Украина готова к началу вступительных переговоров.

"Мы настаиваем на этом и надеемся увидеть прогресс в ближайшее время. Это цель, над которой мы будем усердно работать", - добавила Розенкранц.

Переговоры о вступлении Украины в ЕС

Напомним, лидеры стран ЕС уже поддержали начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, но фактически они так и не стартовали.

Главной причиной, почему переговоры не начались, является позиция венгерских властей. Они блокируют старт переговоров.

Также Будапешт организовал опрос венгров по вступлению Украины в ЕС. Он завершился 20 июня, но результатов до сих пор нет.

В МИД Украины подчеркнули, что власти Венгрии занимаются антиукраинской истерией и всячески пытаются настроить свое население против Украины.

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