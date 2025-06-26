Украина заслужила старт переговоров о вступлении в ЕС: Швеция требует срочного прогресса
Украина готова к началу переговоров о вступлении в Евросоюз. Прогресс по ее членству в блоке необходим в ближайшее время.
Об этом заявила министр по европейским делам Швеции Джессика Розенкранц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на la Reppubblica.
"Я считаю, что процесс вступления в ЕС идет слишком медленно. Мы хотим быстро продвигаться в процессе вступления Украины", - отметила она.
По словам чиновницы, оценка Еврокомиссии подтверждает, что Украина делает огромные успехи в плане реформ, несмотря на то, что находится в состоянии войны. При этом ЕК считает, что Украина готова к началу вступительных переговоров.
"Мы настаиваем на этом и надеемся увидеть прогресс в ближайшее время. Это цель, над которой мы будем усердно работать", - добавила Розенкранц.
Переговоры о вступлении Украины в ЕС
Напомним, лидеры стран ЕС уже поддержали начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, но фактически они так и не стартовали.
Главной причиной, почему переговоры не начались, является позиция венгерских властей. Они блокируют старт переговоров.
Также Будапешт организовал опрос венгров по вступлению Украины в ЕС. Он завершился 20 июня, но результатов до сих пор нет.
В МИД Украины подчеркнули, что власти Венгрии занимаются антиукраинской истерией и всячески пытаются настроить свое население против Украины.
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