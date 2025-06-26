Україна заслужила старт переговорів про вступ до ЄС: Швеція вимагає термінового прогресу
Україна готова до початку переговорів про вступ до Євросоюзу. Прогрес щодо її членства в блоці необхідний найближчим часом.
Про це заявила міністр з європейських справ Швеції Джессіка Розенкранц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на la Reppubblica.
"Я вважаю, що процес вступу до ЄС іде занадто повільно. Ми хочемо швидко просуватися в процесі вступу України", - зазначила вона.
За словами чиновниці, оцінка Єврокомісії підтверджує, що Україна робить величезні успіхи в плані реформ, незважаючи на те, що перебуває в стані війни. При цьому ЄК вважає, що Україна готова до початку вступних переговорів.
"Ми наполягаємо на цьому і сподіваємося побачити прогрес найближчим часом. Це мета, над якою ми будемо старанно працювати", - додала Розенкранц.
Переговори про вступ України до ЄС
Нагадаємо, лідери країн ЄС уже підтримали початок переговорів про вступ України до Євросоюзу, але фактично вони так і не стартували.
Головною причиною, чому переговори не почалися, є позиція угорської влади. Вона блокує старт переговорів.
Також Будапешт організував опитування угорців щодо вступу України до ЄС. Воно завершилося 20 червня, але результатів досі немає.
У МЗС України наголосили, що влада Угорщини займається антиукраїнською істерією і всіляко намагається налаштувати своє населення проти України.
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