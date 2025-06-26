Україна заслужила старт переговорів про вступ до ЄС: Швеція вимагає термінового прогресу

Україна готова до початку переговорів про вступ до Євросоюзу. Прогрес щодо її членства в блоці необхідний найближчим часом.

Про це заявила міністр з європейських справ Швеції Джессіка Розенкранц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на la Reppubblica .

"Я вважаю, що процес вступу до ЄС іде занадто повільно. Ми хочемо швидко просуватися в процесі вступу України", - зазначила вона.

За словами чиновниці, оцінка Єврокомісії підтверджує, що Україна робить величезні успіхи в плані реформ, незважаючи на те, що перебуває в стані війни. При цьому ЄК вважає, що Україна готова до початку вступних переговорів.

"Ми наполягаємо на цьому і сподіваємося побачити прогрес найближчим часом. Це мета, над якою ми будемо старанно працювати", - додала Розенкранц.