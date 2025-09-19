RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Украина заработала космическую сумму! Сколько получила сборная на Кубке Билли Джин Кинг?

Элина Свитолна (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Финальный раунд Кубка Билли Джин Кинг 2025 впечатляет призовыми суммами, которые ITF официально не обнародует.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Чемпион.

Призовые для участников финального раунда

Все четвертьфиналисты Кубка Билли Джин Кинг 2025 за участие в турнире получают по 375 тысяч долларов.

Команды, которые проиграли в полуфиналах, зарабатывают по 775 тысяч долларов, из них по 400 тысяч долларов за полуфинальное участие и по 375 тысяч за четвертьфинал.

Суммы для финалистов и победителя

Команда, выигравшая полуфинал, но проигравшая в финале, получает суммарно 1,975 млн долларов: 600 тысяч долларов за полуфинал и 1 миллион за поражение в финале.

Победитель Кубка Билли Джин Кинг 2025 суммарно получит 2,975 млн долларов - 600 тысяч долларов за полуфинал и бонус в 2 млн долларов за победу в финале.

Украина среди финансово успешных команд

Несмотря на поражение в матче с Италией, украинская сборная осталась среди наиболее обеспеченных участников турнира, получив 775 тысяч долларов.

Это включает выплаты за полуфинал и четвертьфинал. Аналогичную сумму получит команда, которая проиграет второй полуфинал 20 сентября.

Детали призового фонда КБДК 2025:

  • Общий призовой фонд: 8 млн долларов
  • Четвертьфиналисты: по 375 тысяч долларов
  • Проигравшие полуфиналисты: по 775 тысяч долларов
  • Победители полуфиналов: по 600 тысяч долларов
  • Финалист: 1 млн долларов
  • Победитель финала: 2 млн долларов
  • Суммарно победитель получает 2,975 млн долларов

Ранее мы сообщили о позициях украинок в обновленном рейтинге WTA.

Также читайте, как мужская национальная команда одолела Доминикану и поднялась в розыгрыше Кубка Дэвиса.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТеннисЭлина СвитолинаМарта Костюк