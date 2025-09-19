Украина заработала космическую сумму! Сколько получила сборная на Кубке Билли Джин Кинг?

Призовые для участников финального раунда

Все четвертьфиналисты Кубка Билли Джин Кинг 2025 за участие в турнире получают по 375 тысяч долларов.

Команды, которые проиграли в полуфиналах, зарабатывают по 775 тысяч долларов, из них по 400 тысяч долларов за полуфинальное участие и по 375 тысяч за четвертьфинал.

Суммы для финалистов и победителя

Команда, выигравшая полуфинал, но проигравшая в финале, получает суммарно 1,975 млн долларов: 600 тысяч долларов за полуфинал и 1 миллион за поражение в финале.

Победитель Кубка Билли Джин Кинг 2025 суммарно получит 2,975 млн долларов - 600 тысяч долларов за полуфинал и бонус в 2 млн долларов за победу в финале.

Украина среди финансово успешных команд

Несмотря на поражение в матче с Италией, украинская сборная осталась среди наиболее обеспеченных участников турнира, получив 775 тысяч долларов.

Это включает выплаты за полуфинал и четвертьфинал. Аналогичную сумму получит команда, которая проиграет второй полуфинал 20 сентября.

Детали призового фонда КБДК 2025: