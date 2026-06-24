Украина сейчас выигрывает войну с Россией, - заместитель Рубио

Украина побеждает в войне, а динамика боевых действий существенно изменилась в пользу ВСУ. В то же время, США и европейские партнеры восстанавливают полноценное санкционное давление против России.
Об этом заявил заместитель государственного секретаря США по внешней помощи, гуманитарным вопросам и свободе вероисповедания Джереми Левин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление на "Украинском обеде" в Гданьске.
По словам представителя Госдепа, успехи Вооруженных сил Украины являются результатом постоянного сотрудничества между украинской армией и оборонными секторами партнеров. Сейчас ситуация на фронте кардинально отличается от той, что была в начале полномасштабного вторжения.
"Я помню, как и все вы, что в начале войны каждая зима фактически была определенной передышкой для Украины... Теперь ситуация противоположная. Когда погода благоприятная, наступление ведут украинцы, а россияне ждут зимы, чтобы совершать свои трусливые атаки на энергетическую инфраструктуру", - подчеркнул Левин.
Он добавил, что Украина уже изменила эту динамику и теперь сама наносит удары по российским энергетическим объектам .
Кроме того, недавний саммит G7 показал широкий консенсус между лидерами США, Украины и Европы, что подтверждает способность страны адаптироваться и победить.
Левин отметил, что американские ограничения по российской нефти снова активно действуют. Временное ослабление санкций вводилось только для того, чтобы помочь западным экономикам справиться с кризисом в Ормузском проливе.
В настоящее время команда Белого дома работает над мирным соглашением о проливе, что позволит вернуться к полноценному санкционному давлению.
Отдельное внимание заместитель госсекретаря уделил роли Тегерана в войне. Поскольку иранский режим снабжает российского диктатора Владимира Путина дроны "Шахед", США настроены достичь долгосрочного решения этой проблемы.
По словам чиновника, Иран ни при каких условиях не должен получить ядерное оружие.
Соединенные Штаты также объявили о выделении дополнительной поддержки для Украины.
С минувшей осени США предоставили 1,5 миллиарда долларов невоенной помощи. Эти средства ориентированы на гуманитарную, энергетическую и экономическую сферы. В поддержку также активно приобщается американский частный сектор.
В то же время Вашингтон продолжает призывать европейские страны увеличивать собственные взносы в восстановление Украины.
Напомним, недавно американские СМИ узнали о серьезной обеспокоенности Кремля из-за смены позиции Вашингтона. На саммите G7 президент США Дональд Трамп был чрезвычайно поражен и захвачен украинскими дальнобойными ударами вглубь России , а также согласился усилить санкции против российской энергетики.
Поэтому министр иностранных дел РФ Сергей Лавров даже обвинил США в отступлении от роли "объективного посредника".
В то же время президент Украины Владимир Зеленский заинтриговал заявлением о том, что операция ВСУ по Крыму четко просчитана . По его словам, если партнеры по G7 передадут Украине согласованное вооружение, Киев оперативно создаст условия, при которых Россия будет вынуждена избрать мир.
Кроме того, в сети уже появились четкие фото последствий предыдущих атак на остров, где зафиксированы разбитые мосты и горящие российские нефтебазы.