Україна зараз виграє війну з Росією, - заступник Рубіо

Зміна динаміки на полі бою

За словами представника Держдепу, успіхи Збройних сил України є результатом постійної співпраці між українською армією та оборонними секторами партнерів. Зараз ситуація на фронті кардинально відрізняється від тієї, що була на початку повномасштабного вторгнення.

"Я пам’ятаю, як і всі ви, що на початку війни кожна зима фактично була певним перепочинком для України... Тепер ситуація протилежна. Коли погода сприятлива, наступ ведуть українці, а росіяни чекають зими, щоб здійснювати свої боягузливі атаки на енергетичну інфраструктуру", - підкреслив Левін.

Він додав, що Україна вже змінила цю динаміку і тепер сама завдає ударів по російських енергетичних об'єктах.

Крім того, нещодавній саміт G7 продемонстрував широкий консенсус між лідерами США, України та Європи, що підтверджує здатність країни адаптуватися та перемогти.

Повернення жорстких санкцій та протидія Ірану

Левін зазначив, що американські обмеження щодо російської нафти знову активно діють. Тимчасове послаблення санкцій запроваджувалося лише для того, щоб допомогти західним економікам упоратися з кризою в Ормузькій протоці.

Наразі команда Білого дому працює над мирною угодою щодо протоки, що дозволить повернутися до повноцінного санкційного тиску.

Окрему увагу заступник держсекретаря приділив ролі Тегерана у війні. Оскільки іранський режим постачає російському диктатору Володимиру Путіну дрони "Шахед", США налаштовані досягти довгострокового вирішення цієї проблеми.

За словами чиновника, Іран за жодних умов не повинен отримати ядерну зброю.

Нова допомога від США

Сполучені Штати також оголосили про виділення додаткової підтримки для України.

Від минулої осені США надали 1,5 мільярда доларів невійськової допомоги. Ці кошти спрямовані на гуманітарну, енергетичну та економічну сфери. До підтримки також активно долучається американський приватний сектор.

Водночас Вашингтон продовжує закликати європейські країни збільшувати власні внески у відновлення України.