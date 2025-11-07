RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Украина запускает программу защиты прифронтовых городов от российских дронов, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Украина запускает специальную программу, направленную на защиту прифронтовых городов, в частности Херсона, от атак российских беспилотников.

Об этом объявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге, сообщает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, программа, разработанная Командованием Сил беспилотных систем, уже получила поддержку на государственном уровне и готова к внедрению.

Зеленский также подчеркнул, что инициатива предусматривает "комплекс мер по выявлению, перехвату и нейтрализации вражеских беспилотников, которые угрожают городу".

Президент отметил, что разработка аналогичных программ начата и "для других приграничных населенных пунктов, находящихся в зоне повышенной опасности".

Глава государства выразил ожидание, что эти шаги станут "частью более широкой стратегии защиты прифронтовых территорий".

Украинские дроны-перехватчики

Министр обороны Денис Шмыгаль ранее анонсировал существенное наращивание производства средств противодействия российским воздушным атакам. По его словам, Украина вскоре выйдет на уровень в тысячу дронов-перехватчиков в сутки.

Украина уже имеет на вооружении дроны-перехватчики, способные эффективно бороться с российскими дронами, в том числе и теми, которые оснащены реактивными двигателями, например иранские "Шахеды".

Для укрепления оборонных возможностей, осенью было объявлено соглашение с Великобританией о совместной разработке и производстве передового военного оборудования. Это сотрудничество предусматривает обмен технологиями для усиления национальной безопасности обоих государств.

Кроме того, украинские инженеры и компании активно работают над разработкой специализированных дронов-перехватчиков для борьбы с российскими КАБами. Отмечается, что украинские специалисты уже создали дешевые и эффективные дроны-перехватчики, которые успешно уничтожают сотни вражеских "Шахедов".

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский привлекал внимание к главным вызовам, связанным с перехватом этих беспилотников.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийДрониВойна России против Украины