Украина запускает программу защиты прифронтовых городов от российских дронов, - Зеленский

Украина запускает специальную программу, направленную на защиту прифронтовых городов, в частности Херсона, от атак российских беспилотников.
Об этом объявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге, сообщает корреспондент РБК-Украина.
По его словам, программа, разработанная Командованием Сил беспилотных систем, уже получила поддержку на государственном уровне и готова к внедрению.
Зеленский также подчеркнул, что инициатива предусматривает "комплекс мер по выявлению, перехвату и нейтрализации вражеских беспилотников, которые угрожают городу".
Президент отметил, что разработка аналогичных программ начата и "для других приграничных населенных пунктов, находящихся в зоне повышенной опасности".
Глава государства выразил ожидание, что эти шаги станут "частью более широкой стратегии защиты прифронтовых территорий".
Министр обороны Денис Шмыгаль ранее анонсировал существенное наращивание производства средств противодействия российским воздушным атакам. По его словам, Украина вскоре выйдет на уровень в тысячу дронов-перехватчиков в сутки.
Украина уже имеет на вооружении дроны-перехватчики, способные эффективно бороться с российскими дронами, в том числе и теми, которые оснащены реактивными двигателями, например иранские "Шахеды".
Для укрепления оборонных возможностей, осенью было объявлено соглашение с Великобританией о совместной разработке и производстве передового военного оборудования. Это сотрудничество предусматривает обмен технологиями для усиления национальной безопасности обоих государств.
Кроме того, украинские инженеры и компании активно работают над разработкой специализированных дронов-перехватчиков для борьбы с российскими КАБами. Отмечается, что украинские специалисты уже создали дешевые и эффективные дроны-перехватчики, которые успешно уничтожают сотни вражеских "Шахедов".
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский привлекал внимание к главным вызовам, связанным с перехватом этих беспилотников.