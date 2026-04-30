Война в Украине

Украина запускает оборонную коалицию с Европой: что известно о CORPUS

16:15 30.04.2026 Чт
2 мин
Европейские страны хотят перенять наши решения по управлению закупками. Кто уже присоединился к соглашению?
aimg Мария Науменко aimg Роман Кот
Фото: участники коалиции CORPUS во время подписания меморандума в Киеве (Агентство оборонных закупок ДОТ)

Украина вместе с европейскими странами запустила новую коалицию CORPUS, которая должна изменить подход к оборонным закупкам и сделать их более согласованными и эффективными.

В коалицию CORPUS (Coalition for Resilient Procurement and Unified Support) вошли закупочные агентства Украины, Финляндии, Италии, Норвегии, Швеции и Великобритании. Соответствующий меморандум стороны подписали 30 апреля.

По словам директора директората Министерства обороны Украины Артема Романюкова, новая структура станет "разветвленной системой закупочных агентств стран-партнеров".

"Это позволит лучше планировать закупки, формировать надежные цепи поставок, выявлять слабые звенья", - отметил он.

В рамках этой инициативы Украина сможет поделиться с партнерами практическим опытом обеспечения войска, полученным во время полномасштабной войны, а те, в свою очередь, смогут получить доступ к практическим решениям, которые уже работают в реальных условиях.

Директор Агентства оборонных закупок Украины ДОТ Арсен Жумадилов подчеркнул, что сотрудничество предусматривает обмен как технологиями, так и подходами к управлению закупками.

Фото: директор по логистическим услугам Минобороны Великобритании Джон Фарроу и директор АОЗ Арсен Жумадилов (Агентство оборонных закупок ДОТ)

"Это и система Dot-Chain, в рамках которой мы запустили, по сути, квази-рыночные механизмы обеспечения нашего войска. Это различные системы для складского учета, управленческого учета. То, каким образом эти системы между собой взаимодействуют, что вообще используется", - пояснил он.

Жумадилов будет возглавлять коалицию в течение первого года, после чего председательство будет передаваться другим участникам на ротационной основе.

Напомним, в марте министерство обороны изменило порядок закупок для нужд Вооруженных сил Украины. Отныне для закупки БПЛА, НРК и боеприпасов Агентство оборонных закупок ДОТ будет применять механизм диверсификации.

Также мы писали, что Агентство оборонных закупок подписало рекордный контракт на закупку дронов Mavic, Autel и Matrice, также готовятся решения с искусственным интеллектом.

