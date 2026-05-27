Украина запускает "логистический локдаун" против армии РФ

Программа "Логистический локдаун" предусматривает системное уничтожение российских возможностей на оперативной глубине и масштабирование middle strike-ударов. Ее задача - усилить давление на врага в тылу и лишить его возможности вести активные штурмовые действия.

По данным Минобороны, цена продвижения для российской армии растет.

Если в октябре враг терял 67 военных на 1 км² продвижения, то в апреле - уже 179. Ежемесячно Россия теряет более 35 тысяч убитых или тяжело раненых военных.

За последние месяцы Украина вчетверо увеличила уничтожение вражеской логистики, складов, техники, командных пунктов и маршрутов снабжения на оперативной глубине.

"Уже заметна закономерность в дашбордах: чем больше уничтожается логистики россиян - тем меньше штурмовых действий происходит на ЛБЗ", - говорится в заявлении Федорова.

Одним из ключевых факторов этого изменения в Минобороны называют масштабирование middle strike-возможностей. По оценке ведомства, после отключения Starlink для россиян это стало еще одним элементом технологического преимущества Украины на поле боя.

Два этапа финансирования

В рамках первого этапа Министерство обороны вместе с Генеральным штабом выделило дополнительные 5 млрд грн непосредственно для военных на закупку современных средств middle strike.

Средства получат самые эффективные бригады и подразделения по системе еБалы - команды, которые специализируются на уничтожении врага на оперативной глубине.

Первые подразделения уже получили финансирование, прямые закупки начались.

В рамках второго этапа централизованно запускаются тендеры на закупку крупной партии средств middle strike.

По объяснению Минобороны, открытые конкурсы обеспечивают скорость и масштабирование производства, конкуренцию между производителями, минимизацию коррупционных рисков и прозрачность использования государственных средств.

По прогнозу ведомства, результаты централизованных закупок станут ощутимыми на фронте уже летом.