Украина введет пост посла при ЮНЕСКО на фоне атак РФ на культурное наследие

В ведомстве отметили, что введение должности чрезвычайного и полномочного посла Украины при ЮНЕСКО Сибига анонсировал во время встречи с украинскими послами.

"Одной из целей российского агрессора является украинское культурное наследие. Мы должны его защищать и восстанавливать. Украина должна быть представлена в руководящих органах ЮНЕСКО", - подчеркнул министр.

Он также поблагодарил ЮНЕСКО за поддержку Украины и помощь в восстановлении культурного наследия.