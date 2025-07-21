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Украина введет пост посла при ЮНЕСКО на фоне атак РФ на культурное наследие

Фото: Андрей Сибига, глава МИД Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

У Украины впервые появится посол при ЮНЕСКО. Соответствующее решение приняли из-за ударов России по объектам культурного наследия.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

В ведомстве отметили, что введение должности чрезвычайного и полномочного посла Украины при ЮНЕСКО Сибига анонсировал во время встречи с украинскими послами. 

"Одной из целей российского агрессора является украинское культурное наследие. Мы должны его защищать и восстанавливать. Украина должна быть представлена в руководящих органах ЮНЕСКО", - подчеркнул министр. 

Он также поблагодарил ЮНЕСКО за поддержку Украины и помощь в восстановлении культурного наследия. 

Удары России по объектам ЮНЕСКО

Напомним, Россия неоднократно атаковала в Украине объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В частности, в результате атак россиян в Одессе были повреждены Дворец Потоцкого и Дом Боффо. По информации СБУ, атаковать эти объекты приказал российский адмирал Виктор Соколов - командующий Черноморского флота военно-морского флота РФ.

В ЮНЕСКО осуждали такие атаки российских оккупантов и подчеркивали, что их необходимо срочно прекратить.

Также оккупанты во время одного из ударов по Киеву повредили карниз главной апсиды Софийского собора.

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МИД УкраиныРоссийская ФедерацияЮНЕСКОАндрей Сибига