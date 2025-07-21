Україна запровадить посаду посла при ЮНЕСКО на тлі атак РФ на культурну спадщину

В України вперше з'явиться посол при ЮНЕСКО. Відповідне рішення ухвалили через удари Росії по об'єктах культурної спадщини.
Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС України.
У відомстві зазначили, що введення посади надзвичайного і повноважного посла України при ЮНЕСКО Сибіга анонсував під час зустрічі з українськими послами.
"Однією з цілей російського агресора є українська культурна спадщина. Ми маємо її захищати та відновлювати. Україна має бути представлена в керівних органах ЮНЕСКО", - наголосив міністр.
Він також подякував ЮНЕСКО за підтримку України та допомогу у відновленні культурної спадщини.
Нагадаємо, Росія неодноразово атакувала в Україні об'єкти Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Зокрема, внаслідок атак росіян в Одесі було пошкоджено Палац Потоцького та Будинок Боффо. За інформацією СБУ, атакувати ці об'єкти наказав російський адмірал Віктор Соколов - командувач Чорноморського флоту військово-морського флоту РФ.
У ЮНЕСКО засуджували такі атаки російських окупантів і наголошували, що їх необхідно терміново припинити.
Також окупанти під час одного з ударів по Києву пошкодили карниз головної апсиди Софійського собору.
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