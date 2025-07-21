Україна запровадить посаду посла при ЮНЕСКО на тлі атак РФ на культурну спадщину

У відомстві зазначили, що введення посади надзвичайного і повноважного посла України при ЮНЕСКО Сибіга анонсував під час зустрічі з українськими послами.

"Однією з цілей російського агресора є українська культурна спадщина. Ми маємо її захищати та відновлювати. Україна має бути представлена в керівних органах ЮНЕСКО", - наголосив міністр.

Він також подякував ЮНЕСКО за підтримку України та допомогу у відновленні культурної спадщини.