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Командовали обстрелами объектов ЮНЕСКО в Одессе: двум адмиралам РФ объявили подозрение

Пятница 04 апреля 2025 16:37
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Командовали обстрелами объектов ЮНЕСКО в Одессе: двум адмиралам РФ объявили подозрение Фото: двум адмиралам РФ и их подчиненному объявили подозрение (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении двум российским адмиралам и их подчиненному. Они командовали обстрелами объектов ЮНЕСКО в Одессе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Служба безопасности собрала доказательную базу и выводы экспертиз на россиян, которые командовали воздушными ударами по Одессе 5 ноября 2023 года", - говорится в сообщении.

Как известно, тогда оккупанты обстреляли объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО, расположенные в центральной части портового города. В результате вражеской атаки были повреждены исторические здания, в частности Дворец Потоцкого и Дом Боффо.

По данным следствия, приказ на осуществление обстрела отдал российский адмирал Виктор Соколов - командующий Черноморского флота военно-морского флота РФ.

Далее его заместитель - вице-адмирал Аркадий Романов - спланировал вражеский удар и отдал соответствующее распоряжение своему подчиненному.

Речь идет о полковнике Алексее Щербакове, который командует 15-й отдельной береговой ракетной бригадой Черноморского флота РФ.
Командовали обстрелами объектов ЮНЕСКО в Одессе: двум адмиралам РФ объявили подозрение

Для осуществления воздушной атаки оккупанты использовали противокорабельную ракету среднего радиуса действия типа 3М55 "Оникс".

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Соколову, Романову и Щербакову о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, а также отдача приказа о совершении таких действий по предварительному сговору группой лиц).

Подозрения российским генералам

Напомним, недавно Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении трем российским генералам и их сообщникам. Они командовали захватом Запорожской АЭС в марте 2022 года.

Ранее СБУ сообщила о заочном подозрении двум российским генералам. Они приказали ударить "Искандером" по драмтеатру в Чернигове.

Также российскому генерал-лейтенанту объявили подозрение за обстрелы Киева. Он, в частности, приказал нанести ракетный удар по детской больнице "Охматдет".

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