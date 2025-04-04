Командовали обстрелами объектов ЮНЕСКО в Одессе: двум адмиралам РФ объявили подозрение

Фото: двум адмиралам РФ и их подчиненному объявили подозрение (ssu.gov.ua)

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении двум российским адмиралам и их подчиненному. Они командовали обстрелами объектов ЮНЕСКО в Одессе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.