Украина предложила Польше наладить отношения между аграриями двух стран

Как отметили в ведомстве, Сольский предложил Секерскому в конце марта провести общие межминистерские переговоры, к которым привлечь представителей профильных аграрных ассоциаций Польши и Украины.

"Такой формат работы будет способствовать налаживанию конструктивных отношений между аграриями Украины и Польши", - приводит Кабмин слова Сольского.

В ведомстве уточняют, что встреча Сольского и Секерского состоялась в рамках девятого заседания украинско-польской межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которая проходит во Львове.

Блокада границы Польши с Украиной

Напомним, несколько недель назад польские фермеры заблокировали границу с Украиной. Они выступают против импорта ряда украинских товаров, поскольку это сильно влияет на цены на внутреннем рынке.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил план действий для деблокады границы. Он состоит из пяти пунктов.

В рамках плана Киев хочет создать трехсторонний штаб, который разработает условия для украинского импорта в Польшу.