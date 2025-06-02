Украина предложила организовать встречу Зеленского и Путина: Умеров назвал дедлайн

Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Украинская делегация в Стамбуле предложила конкретные сроки.
Об этом заявил министр обороны Украины, глава украинской делегации Рустем Умеров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
По словам главы Минобороны, все ключевые вопросы Украина и Россия могут решить только на уровне лидеров. Такая встреча может пройти при участии президента США Дональда Трампа.
"Мы считаем, что дальнейшая работа между делегациями имеет смысл, если она направлена на подготовку встречи лидеров. Мы предложили российской стороне провести встречу до конца этого месяца - с 20 по 30 июня. Это очень важно для прогресса в переговорном процессе", - подчеркнул он.
Напомним, в мае президент Украины Владимир Зеленский уже предлагал российскому диктатору Владимиру Путину провести встречу в Стамбуле. Но глава Кремля проигнорировал такую идею.
Путин отправил в Стамбул делегацию, которую возглавил его помощник Владимир Мединский. Низкий уровень российской делегации вызвал резкую критику со стороны стран Запада и Украины.
Сегодня, 2 июня, прошел второй раунд переговоров Украины и РФ. После встречи министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что стороны, в частности, обсудили встречу на уровне лидеров.
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