Украина предложила организовать встречу Зеленского и Путина: Умеров назвал дедлайн

По словам главы Минобороны, все ключевые вопросы Украина и Россия могут решить только на уровне лидеров. Такая встреча может пройти при участии президента США Дональда Трампа.

"Мы считаем, что дальнейшая работа между делегациями имеет смысл, если она направлена ​​на подготовку встречи лидеров. Мы предложили российской стороне провести встречу до конца этого месяца - с 20 по 30 июня. Это очень важно для прогресса в переговорном процессе", - подчеркнул он.