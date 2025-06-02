О чем Украина и РФ договорились на переговорах в Стамбуле: Умеров раскрыл детали
Украина и Россия сегодня, 2 июня, провели второй раунд мирных переговоров. Стороны, в частности, обсуждали новые обмены пленными.
Об этом по итогам переговоров заявил министр обороны Украины, глава украинской делегации Рустем Умеров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новини.Live".
По его словам, стороны обсудили возможность прекращения огня.
Также украинская и российская делегации затронули вопрос обменов пленными. Украина настаивала на освобождении всех пленных и возвращении гражданских. Также украинские чиновники требовали немедленного освобождения студентов.
"Мы договорились об обменах, скоро сообщим детали. Мы сосредотачиваемся на тяжелораненых и больных. Фокус на молодежи, а также обмен телами погибших. Подробности и информацию сообщим позже", - подчеркнул министр обороны.
При этом еще одним пунктом обсуждений стала возможная встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.
К слову, во время первого раунда переговоров Украина и Россия согласовали обмен пленными в формате "1000 на 1000". Такой обмен провели в течение трех дней - с 23 по 25 мая.
Переговоры Украины и РФ
Напомним, украинские и российские чиновники встретились сегодня, 2 июня, в Стамбуле, чтобы обсудить пути к завершению войны.
В частности, Россия обещала передать Украине "меморандум" со своим видением возможного прекращения огня.
Более детально о втором раунде переговоров - в материале РБК-Украина.
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