О чем Украина и РФ договорились на переговорах в Стамбуле: Умеров раскрыл детали

Украина и Россия сегодня, 2 июня, провели второй раунд мирных переговоров. Стороны, в частности, обсуждали новые обмены пленными.

Об этом по итогам переговоров заявил министр обороны Украины, глава украинской делегации Рустем Умеров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Новини.Live ".

По его словам, стороны обсудили возможность прекращения огня.

Также украинская и российская делегации затронули вопрос обменов пленными. Украина настаивала на освобождении всех пленных и возвращении гражданских. Также украинские чиновники требовали немедленного освобождения студентов.

"Мы договорились об обменах, скоро сообщим детали. Мы сосредотачиваемся на тяжелораненых и больных. Фокус на молодежи, а также обмен телами погибших. Подробности и информацию сообщим позже", - подчеркнул министр обороны.

При этом еще одним пунктом обсуждений стала возможная встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

К слову, во время первого раунда переговоров Украина и Россия согласовали обмен пленными в формате "1000 на 1000". Такой обмен провели в течение трех дней - с 23 по 25 мая.