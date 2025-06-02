Україна запропонувала організувати зустріч Зеленського і Путіна: Умєров назвав дедлайн

За словами глави Міноборони, всі ключові питання Україна і Росія можуть вирішити тільки на рівні лідерів. Така зустріч може відбутися за участю президента США Дональда Трампа.

"Ми вважаємо, що подальша робота між делегаціями має сенс, якщо вона спрямована на підготовку зустрічі лідерів. Ми запропонували російській стороні провести зустріч до кінця цього місяця - з 20 по 30 червня. Це дуже важливо для прогресу в переговорному процесі", - підкреслив він.