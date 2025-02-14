Украина предложила ЕС совместно добывать уран, литий и титан, - Шмыгаль

Украина предложила ЕС совместно добывать редкоземельные металлы, залежи которых имеет. Речь идет о запасах урана, лития и титана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в интервью Politico.

Глава правительства подчеркнул, что, согласившись на вступление Украины, страны ЕС получат не только расширение границ, но и надежный щит - украинскую армию. Также он отметил финансовую составляющую.

Шмыгаль напомнил, что Украина владеет 22 из 30 критических для ЕС полезных ископаемых. В частности, Украина занимает первое место в Европе по запасам урана.

"Мы способны не только покрыть собственные энергетические потребности, но и экспортировать уран, особенно в условиях растущего спроса на ядерную энергетику в ЕС", - добавил премьер.

Кроме того, у Украины самые большие запасы лития в Европе. Шмыгаль отметил, что в 2021 году в мире было потреблено 460 тысяч тонн карбоната лития, а к 2030 году спрос вырастет до 6 млн тонн. Украина готова создавать совместные предприятия, которые предоставят ЕС стратегическое преимущество.

"Украина среди мировых лидеров по запасам титана. Только 10% разведанных запасов разрабатывается, поэтому мы можем полностью заместить импорт российского титана для европейской промышленности, включая оборонный сектор", - сообщил Шмыгаль.

Глава правительства добавил, что восстановление Украины - это также шанс для Европы расти вместе с Украиной. Он подчеркнул, что сотни миллиардов евро инвестиций создадут новые производства и рабочие места как в Украине, так и в странах ЕС.