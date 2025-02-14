Україна запропонувала ЄС спільно видобувати уран, літій і титан, - Шмигаль
Україна запропонувала ЄС спільно видобувати рідкісноземельні метали, поклади яких має. Йдеться про запаси урану, літію і титану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в інтерв'ю Politico.
Глава уряду наголосив, що, погодившись на вступ України, країни ЄС отримають не лише розширення кордонів, але й надійний щит - українську армію. Також він наголосив на фінансовій складовій.
Шмигаль нагадав, що Україна володіє 22 з 30 критичних для ЄС корисних копалин. Зокрема, Україна займає перша місце в Європі за запасами урану.
"Ми здатні не лише покрити власні енергетичні потреби, а й експортувати уран, особливо в умовах зростаючого попиту на ядерну енергетику в ЄС", - додав прем'єр.
Крім того, в України найбільші запаси літію в Європі. Шмигаль зазначив, що у 2021 році у світі було спожито 460 тисяч тонн карбонату літію, а до 2030 року попит зросте до 6 млн тонн. Україна готова створювати спільні підприємства, що нададуть ЄС стратегічну перевагу.
"Україна серед світових лідерів за запасами титану. Лише 10% розвіданих запасів розробляється, тож ми можемо повністю замістити імпорт російського титану для європейської промисловості, включно з оборонним сектором", - повідомив Шмигаль.
Глава уряду додав, що відбудова України - це також шанс для Європи зростати разом з Україною. Він підкреслив, що сотні мільярдів євро інвестицій створять нові виробництва та робочі місця як в Україні, так і у країнах ЄС.
Українські "рідкісноземи"
Нагадаємо, що у плану перемоги України, який представили партнерами, був пункт щодо українських копалин. Україна пропонує партнерам, зокрема США, вкладати кошти у видобуток рідкісноземельних металів, поклади яких є в Україні.
США вже розробили угоду про партнерство для України щодо рідкісноземельних металів. Міністр фінансів США Скот Бессент передав її українській стороні.
РБК-Україна дізналося, що Україна доопрацювала проєкт угоди, його вже передали представникам США. В українській делегації на Мюнхенській конференції з безпеки зазначили, що американська сторона попросила час до 17:00, щоб попрацювати з проєктом.
За даними західних ЗМІ, за угодою Україна надасть США рідкісноземельні метали на 500 млрд доларів. Це вважатиметься оплатою за військову допомогу, надану Україні.
Нагадаємо, що в Україні є поклади графіту, урану, титану і літію. Ці рідкісноземельні метали є стратегічно цінними.
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