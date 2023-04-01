Украина заказала в Польше 100 бронетранспортеров Rosomak, - Моравецкий

"Украинская армия закупит у нас 100 Rosomaks, которые производятся в Семяновице-Шленском. Rosomaks - это топовые боевые транспортеры. Эта покупка будет оплачена средствами ЕС и США", - написал Моравецкий.

Кратко об этих бронетранспортерах

Бронетранспортеры Rosomak - флагман Вооруженных сил Польши. Колесный БТР выпускается во многих модификациях и последовательно модифицируется в Польше на базе базовой лицензионной версии автомобиля AMV XC-360P, разработанного финской компанией Patria.

Rosomak находятся на вооружении Вооруженных сил Польши. В базовой версии они вооружены 30-мм пушкой в туреле Hitfist.

Напомним, что Польша планирует увеличить производство боеприпасов накануне контрнаступления ВСУ.

Добавим, что Президент Польши Анджей Дуда объявил о передаче Украине четырех самолетов МиГ-29.

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