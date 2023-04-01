RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина заказала в Польше 100 бронетранспортеров Rosomak, - Моравецкий

Фото: Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши (twitter.com/MorawieckiM)
Автор: Мария Кучерявец

Украина получит от Польши 100 бронетранспортеров Rosomak. Профинансируют передачу этих БТР в страны ЕС и США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter польского премьер-министра Матеуша Моравецкого.

"Украинская армия закупит у нас 100 Rosomaks, которые производятся в Семяновице-Шленском. Rosomaks - это топовые боевые транспортеры. Эта покупка будет оплачена средствами ЕС и США", - написал Моравецкий.

Кратко об этих бронетранспортерах

Бронетранспортеры Rosomak - флагман Вооруженных сил Польши. Колесный БТР выпускается во многих модификациях и последовательно модифицируется в Польше на базе базовой лицензионной версии автомобиля AMV XC-360P, разработанного финской компанией Patria.

Rosomak находятся на вооружении Вооруженных сил Польши. В базовой версии они вооружены 30-мм пушкой в туреле Hitfist.

Напомним, что Польша планирует увеличить производство боеприпасов накануне контрнаступления ВСУ.

Добавим, что Президент Польши Анджей Дуда объявил о передаче Украине четырех самолетов МиГ-29.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаБТРВоенная помощь