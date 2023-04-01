Україна замовила у Польщі 100 бронетранспортерів Rosomak, - Моравецький

"Українська армія закупить у нас 100 Rosomaks, які виробляються в Семяновіце-Шльонському. Rosomaks - це топові бойові транспортери. Ця покупка буде оплачена за гроші ЄС і США", - написав Моравецький.

Коротко про ці бронетранспортери

Бронетранспортери Rosomak - флагман Збройних сил Польщі. Колісний БТР випускається в багатьох модифікаціях і послідовно модифікується в Польщі на базі ліцензійної базової версії автомобіля AMV XC-360P, розробленого фінською компанією Patria.

Rosomak перебувають на озброєнні Збройних сил Польщі. У базовій версії вони озброєнні 30-мм гарматою в турелі Hitfist.

Нагадаємо, що Польща планує збільшити виробництво боєприпасів напередодні контрнаступу ЗСУ.

Додамо, що президент Польщі Анджей Дуда оголосив про передачу Україні чотирьох літаків МіГ-29.

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