Украина заморозила активы главного приднестровского "олигарха", - СМИ
Украина заморозила ряд активов приднестровского "олигарха", владельца холдинга "Шериф" Виктора Гушана. Было установлено, что он поставлял российскому оборонному комплексу важные компоненты для производства оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Zona de Securitate.
Отмечается, что имущество арестовали еще в 2022 году из-за того, что компания "Молдавизолит", связанная с Гушаном, импортировала товары для военной промышленности россиян после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Гушан имеет целых три гражданства - Украины, Молдовы и России. Но зарабатывает деньги он преимущественно в "серой зоне" в Приднестровье. Там Гушан владеет холдингом "Шериф", которому принадлежит ряд предприятий и компаний. Были у него и бизнес-активы в Украине, до момента, пока украинское следствие не установило, что Гушан и его структуры связаны с РФ.
Гушан и поставки для ВПК России
Главным поставщиком деталей для предприятий военно-промышленного комплекса России стал тираспольский завод "Молдавизолит", который принадлежит Гушану. Завод с 2008 года занимается поставками для оборонной промышленности России, что подтверждалось заявлениями руководителей завода.
К тому же завод имеет по меньшей мере три торговых дома в России. Один из них расположен в Москве. Российскими активами Гушана руководит бывший первый заместитель директора "Шерифа", Порфирий Шкильнюк, который с 2024 года также возглавляет завод "Молдавизолит" и с 2022 года считается официальным финальным выгодоприобретателем.
"Украинское следствие считает, что "Молдавизолит" - одно из ключевых звеньев, связывающих холдинг "Шериф" с российским военно-промышленным комплексом", - отмечает издание.
В 2023 году Украина ввела санкции против торговых домов завода в РФ сроком на 10 лет. Однако сам "Молдавизолит" почему-то под ограничения не попал. Зато были арестованы две компании Гушана в Украине - ООО "Аква Т-В" и ООО "Экофортпост". Арестованы 100% акций в компаниях и все имущество, которое им принадлежит - в том числе роскошный дом Гушана в Вилково.
Издание отмечает, что Гушан ранее также имел проблемы с законом в Украине, а Национальная полиция ведет расследование относительно самовольной застройки в запрещенном городе, которое тоже может быть связано с олигархом. Правда, ни полиция, ни Служба безопасности Украины не ответили на просьбу прокомментировать положение дел.
Отметим, ранее стало известно, что девять стран, включая Украину, поддержали европейские санкции против руководства непризнанного Приднестровского региона Республики Молдова. При этом ранее власти непризнанного Приднестровья заявили о желании добиваться независимости с последующим вхождением в состав РФ.
Приднестровская молдавская республика (ПМР) - это непризнанное квазигосударство на территории Молдовы. Она охватывает всю молдавскую часть Левого берега Днестра и имеет небольшой анклав на Правом берегу. Несмотря на непризнание, эта "недореспублика" управляется собственными органами власти и опирается на подразделения российских "миротворцев" - это единственное, что до сих пор позволяет Приднестровью существовать.