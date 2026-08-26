Украина привлечет около 1,6 млрд грн для поддержки аграриев, но есть нюанс
Малые и средние агропроизводители, которые работают в прифронтовых регионах, смогут получить масштабную финансовую помощь от союзников Украины.
Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.
По словам главы правительства, международные партнеры согласовали 10,5 млн долл помощи для малых и средних агропроизводителей из прифронтовых регионов.
Что важно понимать, эти средства будут направлены на временное хранение урожая .
Кроме того, Корецкий подтвердил, что Украина завершает переговоры с Всемирным банком по привлечению еще 25 млн. долларов. Эта сумма позволит расширить программу поддержки.
В общей сложности речь идет о примерно 1,586 млрд грн финансовой помощи от союзников Украины.
Как объяснил глава Кабмина, благодаря этой помощи аграрии смогут:
- приобрести необходимое оборудование;
- частично решить проблему хранения продукции.
Корецкий подчеркнул, что это очень важно в условиях сложностей с экспортом украинского урожая.
Правительство также продолжает переговоры с международными финансовыми организациями и донорами, чтобы увеличить поддержку аграриев, которые несут убытки из-за российских атак на Черноморский регион.
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