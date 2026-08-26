Україна залучить близько 1,6 млрд грн на підтримку аграріїв, але є нюанс

Малі і середні агровиробники, які працюють у прифронтових регіонах, зможуть отримати масштабну фінансову допомогу від союзників України.

Про це заявив прем’єр-міністр України Сергій Корецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

Уряд також продовжує перемовини з міжнародними фінансовими організаціями та донорами, щоб збільшити підтримку аграріїв , які зазнають збитків через російські атаки на Чорноморський регіон.

Корецький наголосив, що це вкрай важливо в умовах труднощів з експортом українського врожаю.

Загалом ідеться про приблизно 1,586 млрд грн фінансової допомоги від союзників України.

Окрім того, Корецький підтвердив, що Україна завершує переговори зі Світовим банком щодо залучення ще 25 млн дол . Ця сума дасть можливість розширити програму підтримки.

Що важливо розуміти, ці кошти будуть спрямовані на тимчасове зберігання цьогорічного врожаю .

За словами глави уряду, міжнародні партнери погодили 10,5 млн дол допомоги для малих і середніх агровиробників із прифронтових регіонів .

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