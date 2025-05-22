ua en ru
Чт, 22 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Украина останется без "торгового безвиза": ЕС утвердил переходные правила

Четверг 22 мая 2025 16:57
UA EN RU
Украина останется без "торгового безвиза": ЕС утвердил переходные правила Иллюстративное фото: Украина и ЕС будут торговать по новым правилам (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Евросоюз утвердил переходные правила торговли с Украиной. Они будут действовать, начиная с 6 июня.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии Балаж Уйвари, сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.

Он рассказал, что Еврокомиссия сегодня, 22 мая, приняла имплементационный акт, который предусматривает временные меры в торговли с Украиной. Они вступят в силу с 6 июня - на следующий день после того, как завершится действие "торгового безвиза".

Такое решение было принято в рамках так называемой комитетской процедуры - его утвердили представители стран-членов в комитете, действующем при Еврокомиссии.

Уйвари обратил внимание, что решение будет действовать временно - до того, пока с Украиной не заключат долгосрочное соглашение в рамках Соглашения об ассоциации.

Без таких временных мер торговля между Украиной и ЕС проводилась бы по тем правилам, которые действовали до начала полномасштабного вторжения России.

"Торговый безвиз"

Напомним "торговый безвиз" позволяет беспошлинно ввозить все украинские товары в страны Евросоюза.

"Торговый безвиз" действует до 5 июня этого года, блок решил его не продлевать на фоне недовольства со стороны стран-соседей Украины.

В частности, премьер Польши Дональд Туск заявлял, что прекращение действия "торгового безвиза" было одной из его целей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Помощь Украине Война в Украине
NEWS
США проанализируют всю помощь, выделенную Украине, - Рубио
США проанализируют всю помощь, выделенную Украине, - Рубио
DAILY
Тайные миссии ГУР против России: эксклюзивное интервью с героем "Философом"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Тайные миссии ГУР против России: эксклюзивное интервью с героем "Философом"