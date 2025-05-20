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Украина потеряет "торговый безвиз" с ЕС: Туск назвал дату

Варшава, Вторник 20 мая 2025 21:30
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Украина потеряет "торговый безвиз" с ЕС: Туск назвал дату Фото: Дональд Туск, премьер Польши (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Евросоюз решил не продлевать "торговый безвиз" с Украиной. Его действие завершится уже с 5 июня.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Туск рассказал, что после вступления в должность премьер-министра практически сразу инициировал кампанию с целью убедить Евросоюз отказаться от механизма автономных торговых мер (ATM), который предусматривает либерализацию торговли с Украиной.

По его словам, польское правительство хочет помочь Украине в ее войне с Россией, но это не должно происходить за счет польских производителей, прежде всего фермеров.

"И мы этого добились - с 5 июня такого механизма не будет. Мы возвращаемся к ситуации, которая была до войны, в плане правил на границе", - рассказал премьер Польши.

Туск добавил, что правительство будет заботиться о польских экономических интересах, даже если они будут "в конфронтации" с украинскими.

"У меня нет проблем с этим, потому что никто не скажет мне, что я антиукраинец, когда речь идет об украинско-российской войне", - считает он.

К слову, из-за "торгового безвиза" с Украиной в прошлом году польские фермеры устроили масштабные протесты. Они блокировали украинскую границу.

"Торговый безвиз" с Украиной

Напомним, Евросоюз ввел "торговый безвиз" с Украиной после начала полномасштабного вторжения России.

Такой механизм позволяет беспошлинно ввозить все украинские товары в страны ЕС.

Недавно Европарламент поддержал продление "торгового безвиза" с Украиной еще на три года. Но это касается только стали и железа.

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