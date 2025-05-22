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Україна залишиться без "торгового безвізу": ЄС затвердив перехідні правила

Четвер 22 травня 2025 16:57
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Україна залишиться без "торгового безвізу": ЄС затвердив перехідні правила Ілюстративне фото: Україна та ЄС торгуватимуть за новими правилами (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Євросоюз затвердив перехідні правила торгівлі з Україною. Вони діятимуть, починаючи з 6 червня.

Про це заявив представник Єврокомісії Балаж Уйварі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.

Він розповів, що Єврокомісія сьогодні, 22 травня, ухвалила імплементаційний акт, який передбачає тимчасові заходи в торгівлі з Україною. Вони набудуть чинності з 6 червня - наступного дня після того, як завершиться дія "торгового безвізу".

Таке рішення ухвалили в рамках так званої комітетської процедури - його затвердили представники країн-членів у комітеті, що діє при Єврокомісії.

Уйварі звернув увагу, що рішення діятиме тимчасово - до того часу, поки з Україною не укладуть довгострокову угоду в рамках Угоди про асоціацію.

Без таких тимчасових заходів торгівля між Україною та ЄС проводилася б за тими правилами, які діяли до початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Торговий безвіз"

Нагадаємо, "торговий безвіз" дає змогу безмитно ввозити всі українські товари до країн Євросоюзу.

"Торговий безвіз" діє до 5 червня цього року, блок вирішив його не продовжувати на тлі невдоволення з боку країн-сусідів України.

Зокрема, прем'єр Польщі Дональд Туск заявляв, що припинення дії "торгового безвізу" було однією з його цілей.

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