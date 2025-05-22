Україна залишиться без "торгового безвізу": ЄС затвердив перехідні правила

Євросоюз затвердив перехідні правила торгівлі з Україною. Вони діятимуть, починаючи з 6 червня.

Про це заявив представник Єврокомісії Балаж Уйварі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP .

Він розповів, що Єврокомісія сьогодні, 22 травня, ухвалила імплементаційний акт, який передбачає тимчасові заходи в торгівлі з Україною. Вони набудуть чинності з 6 червня - наступного дня після того, як завершиться дія "торгового безвізу".

Таке рішення ухвалили в рамках так званої комітетської процедури - його затвердили представники країн-членів у комітеті, що діє при Єврокомісії.

Уйварі звернув увагу, що рішення діятиме тимчасово - до того часу, поки з Україною не укладуть довгострокову угоду в рамках Угоди про асоціацію.

Без таких тимчасових заходів торгівля між Україною та ЄС проводилася б за тими правилами, які діяли до початку повномасштабного вторгнення Росії.