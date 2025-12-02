Украина останется без танков Т-72 от Чехии: в Минобороны объяснили причину

Решение о модернизации чешских Т-72M4 CZ было принято еще до начала полномасштабной войны России против Украины. Предполагалось, что танки пройдут полный цикл модернизации перед передачей, однако во время испытаний возникли проблемы с точностью стрельбы.

Министерство обороны Чехии объяснило, что причина кроется в неисправности выбранных электронных компонентов системы управления огнем, которые не проходили предварительной оценки. Ремонт этих компонентов оказался технически невозможным, что подтвердил итальянский производитель оборудования.

В итоге Министерство обороны Чехии приняло решение прекратить соглашение о модернизации танков с государственным предприятием VOP CZ и возместить расходы, определенные аудитом.

Таким образом, теперь поставки этих боевых машин Украине пока невозможны, а фокус Чехии сосредоточится на передаче современных танков Leopard.

На складах в Чехии остаются около 30 танков T-72M4 CZ.