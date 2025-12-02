RU

Украина останется без танков Т-72 от Чехии: в Минобороны объяснили причину

Иллюстративное фото: танк Т-72 (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Чехия отменила модернизацию танков Т-72 для передачи Украине из-за технических проблем с системой управления огнем.

Как сообщает РБК-Украина, об этом написало издание Novinky.

Решение о модернизации чешских Т-72M4 CZ было принято еще до начала полномасштабной войны России против Украины. Предполагалось, что танки пройдут полный цикл модернизации перед передачей, однако во время испытаний возникли проблемы с точностью стрельбы.

Министерство обороны Чехии объяснило, что причина кроется в неисправности выбранных электронных компонентов системы управления огнем, которые не проходили предварительной оценки. Ремонт этих компонентов оказался технически невозможным, что подтвердил итальянский производитель оборудования.

В итоге Министерство обороны Чехии приняло решение прекратить соглашение о модернизации танков с государственным предприятием VOP CZ и возместить расходы, определенные аудитом.

Таким образом, теперь поставки этих боевых машин Украине пока невозможны, а фокус Чехии сосредоточится на передаче современных танков Leopard.

На складах в Чехии остаются около 30 танков T-72M4 CZ.

 

Военная помощь украинцам от Чехии

С начала полномасштабного вторжения Чехия передала Украине значительное количество вооружения и военной техники из собственных запасов, в частности танки, бронетехнику, артиллерию и авиацию.

Недавно, например, в Чехии стартовал сбор средств на дроны-перехватчики для Украины. Сбор проводят чешские активисты из объединения Skupina D. С начала полномасштабной войны они уже передали Украине тысячи беспилотников.

Напомним, в октябре чехи за 48 часов собрали около 595 тысяч долларов, чтобы купить украинским защитникам ракету "Фламинго".

Кроме того, частью помощи была большая программа поставки артиллерийских боеприпасов, в рамках которой Чехия выступила координатором в сотрудничестве с другими европейскими странами.

Также Чехия предоставляет Украине помощь в подготовке военных кадров: совместные учебные программы, обмен опытом, тренировки защитников.

