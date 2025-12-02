Україна залишиться без танків Т-72 від Чехії: у Міноборони пояснили причину

Рішення про модернізацію чеських Т-72M4 CZ було ухвалене ще до початку повномасштабної війни Росії проти України. Передбачалося, що танки пройдуть повний цикл модернізації перед передачею, однак під час випробувань виникли проблеми з точністю стрільби.

Міністерство оборони Чехії пояснило, що причина криється у несправності вибраних електронних компонентів системи управління вогнем, які не проходили попередньої оцінки. Ремонт цих компонентів виявився технічно неможливим, що підтвердив італійський виробник обладнання.

У підсумку Міністерство оборони Чехії ухвалило рішення припинити угоду про модернізацію танків із державним підприємством VOP CZ та відшкодувати витрати, визначені аудитом.

Таким чином, тепер постачання цих бойових машин Україні поки що неможливе, а фокус Чехії зосередиться на переданні сучасних танків Leopard.

На складах у Чехії залишаються близько 30 танків T-72M4 CZ.