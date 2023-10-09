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Израиль запросил у США управляемые бомбы и системы ПВО, - CNN

Вашингтон, Понедельник 09 октября 2023 02:16
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Израиль запросил у США управляемые бомбы и системы ПВО, - CNN Фото: Израиль запросил у США управляемые бомбы и системы ПВО (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Израиль запросил у США управляемые бомбы и дополнительные средства противовоздушной обороны на фоне вторжения сил ХАМАС в страну.

О этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам израильского военного чиновника и представителя Министерства обороны США, Израиль запросил у Соединенных Штатов управляемые бомбы и средства ПВО.

Израильский чиновник добавил, что запрос включает в себя Joint Direct Attack Munitions, или JDAM – комплекты, которые превращают неуправляемую бомбу в высокоточное оружие. Израиль использует высокоточные бомбы для нанесения ударов по целям в секторе Газа с воздуха.

Сообщается, что израильские военные могут запросить дополнительные средства обороны в ближайшее время, в зависимости от того, как закончится кампания Израиля против ХАМАС.

"Как и если будут развиваться другие события, нам понадобятся и другие средства", - сказал чиновник.

Помощь США Израилю

Ранее президент США Джо Байден распорядился предоставить дополнительную поддержку Израилю после террористического нападения ХАМАС. Также по данным СМИ, в Белом доме работают над выполнением запроса Израиля о срочной передаче оружия.

В пресс-службе Белого дома по результатам переговоров Байдена и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщили, что дополнительная помощь для Армии обороны Израиля сейчас направляется в Израиль, а в ближайшие дни будет предоставлена дополнительная помощь.

К тому же, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что сегодня Штаты объявят о предоставлении поддержки Израилю.

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