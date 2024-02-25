RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина будет защищать свой бизнес, если не удастся договориться с Польшей, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Дмитрий Семенюк, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина предпримет шаги для защиты бизнеса в случае, если договориться с Польшей насчет экспорта и транзита продукции не удастся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.

Он отметил, что запрет на импорт украинской агропродукции в Польшу - это политическая история. И сегодня это подтверждает Еврокомиссия. 

По словам президента, он уже говорил, что любые выборы в Польше, любая команда не изменит такого политического вектора. 

Зеленский подчеркнул, что "очень не хотелось бы, чтобы польские политики продолжали предпринимать такие меры". 

"Использовать Украину как давление на европейские институты - это просто несправедливо. Я думаю, что премьеры найдут ответные шаги. Для нас важно сохранить союз с Польшей. Если шаги не найдутся, мы будем защищать нас бизнес", - подчеркнул он. 

Что предшествовало

Напомним, еще весной прошлого года Польша запретила импорт украинской агропродукции. Это произошло из-за недовольства польских фермеров тем, что импорт сильно влиял на цены на внутреннем рынке. 

Осенью 2023 года фермеры и перевозчики в Польше начали протесты на границе с Украиной. Они до сих пор блокируют проезд грузовиков через пункты пропуска, что влияет на экспорт нашей страны. 

Недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представил план для деблокады границы, который состоит из пяти пунктов. 

Более детально с планом можете ознакомиться в материале РБК-Украина

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийПольшаГраница с Украиной