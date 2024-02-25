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Україна захищатиме свій бізнес, якщо не вдасться домовитися з Польщею, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Дмитро Семенюк, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна зробить кроки для захисту бізнесу у разі, якщо домовитися з Польщею щодо експорту та транзиту продукції не вдасться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію президента України Володимира Зеленського.

Він наголосив, що заборона на імпорт української агропродукції до Польщі - це політична історія. І сьогодні це підтверджує Єврокомісія.

За словами президента, він уже казав, що будь-які вибори у Польщі, будь-яка команда не змінить такого політичного вектора.

Зеленський наголосив, що "дуже не хотілося б, щоб польські політики продовжували вживати таких заходів".

"Використовувати Україну як тиск на європейські інститути - це просто несправедливо. Я думаю, що прем'єри знайдуть кроки у відповідь. Для нас важливо зберегти союз з Польщею. Якщо кроки не знайдуться, ми захищатимемо нас бізнес", - підкреслив він.

Що передувало

Нагадаємо, ще навесні минулого року Польща заборонила імпорт української агропродукції. Це сталося через невдоволення польських фермерів тим, що імпорт сильно впливав на ціни на внутрішньому ринку.

Восени 2023 року фермери та перевізники у Польщі розпочали протести на кордоні з Україною. Вони і досі блокують проїзд вантажівок через пункти пропуску, що впливає експорт нашої країни.

Нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль представив план для розблокування кордону, який складається з п'яти пунктів.

Більш детально з планом можете ознайомитись у матеріалі РБК-Україна.

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