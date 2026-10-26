Украина "загнала" флот РФ в Новороссийск, "Калибры" с моря не запускаются

РФ перестала запускать ракеты "Калибр" по Украине с моря. Это происходит более 5 месяцев.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на заявление в эфире телемарафона спикера ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука.

Россия не запускает "Калибры" с моря

РФ перестала запускать ракеты "Калибр" прямо с Черного моря. Хотя вражеская авиация над акваторией достаточно активна. Однако самолеты и вертолеты держатся в 100 км от Сил обороны, говорит Плетенчук.

Базирующийся в Новороссийске Черноморский флот РФ уже пять месяцев подряд не выходит в Черное море, отметил спикер ВМС.

Так что запуски "Калибров" происходят из гавани, что очень опасно для самих россиян, уточнил Плетенчук.

"Говорят, что в Черном море топят российские корабли... Поэтому, соответственно, они, видимо, решили - лучше ракеты запускать из собственной гавани, несмотря на то, что если оно сдетонирует, то там (в гавани - ред.) мало никому не покажется", - говорит Плетенчук.

Он констатировал, что враг все равно применяет крылатые ракеты морского базирования. В то же время подводные носители оказались ограниченными - пуски с гавани они не совершают и не выходят в море.