"Не вопрос". Украина обеспечит 1000 дронов-перехватчиков в сутки, - Шмыгаль

"Мы поставили себе цель 1000 дронов. Это не просто цель, это необходимость, чтобы эффективно сбивать все российские дроны. Мы понимаем, что 800 дронов за ночь - это тот уровень, который РФ уже продемонстрировала на практике. Соответственно, нам надо иметь не менее 1000 дронов-перехватчиков", - заявил глава Минобороны на пресс-конференции с польским коллегой Владиславом Касиняк-Камышем в Киеве.

По его словам, этот уровень будет достигнут в ближайшее время. Цель этого проекта - перехват всех дронов врага в Украине.

При этом министр отметил, что для Украины - "не вопрос выпускать 1000 дронов".

"Мы можем достичь этого уровня очень быстро. Прямо уже. Вопрос в количестве наземных комплексов управления, в количестве радаров, количества соответствующих элементов, которые в частности используют искусственный интеллект для наведения", - подчеркнул Шмыгаль.

Он утверждает, что есть целая экосистема перехвата дронов, и она состоит не только из дронов-перехватчиков.

"Это лишь вершина айсберга большой координированной системы, которая должна работать, которая включает РЭБ-системы, радары и т. д. Большой комплекс, и его имплементация отнимает немного времени. Но мы уверенно, согласно графику движемся к цели, которая поставлена", - заверил глава Минобороны.