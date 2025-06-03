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Могут лететь до 95 км: что известно о КАБах, которые враг сделал более дальнобойными

Украина, Вторник 03 июня 2025 13:15
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Могут лететь до 95 км: что известно о КАБах, которые враг сделал более дальнобойными Фото: истребитель бомбардировщик СУ-34 (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Россия начала активнее применять новые планирующие авиабомбы УМПК-ПД с повышенной дальностью. Недавно удары ими зафиксировали в Харьковской и Сумской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Что такое УМПК-ПД и чем они опасны

Как пишет издание, УМПК-ПД - это унифицированные модули планирования и коррекции с повышенной дальностью. Удар по Харьковской и Сумской областям, о котором недавно сообщила областная прокуратура, стал одним из первых задокументированных случаев применения этих модернизированных боеприпасов.

"Если дальность сброса УМПК составляла 60-80 км, в зависимости от параметров полета носителя, то новые более дальнобойные образцы - уже на дальность до 95 км. Как считают в прокуратуре, сейчас враг только тестирует такие версии УМПК и возможно расстояние использования будет увеличиваться", - говорится в материале.

Первое изображение Су-34 с УМПК-ПД появилось лишь в марте 2025 года: на нем фронтовой бомбардировщик несет четыре ФАБ-500М62 с усовершенствованными модулями. Обновление включает увеличенное крыло, усиленную систему крепления и усовершенствованное управление.

Тактические преимущества и уязвимости

С появлением УМПК-ПД Россия получила два стратегических преимущества:

  1. Способность поражать цели на расстоянии до 95 км, то есть дальше, чем позволяли предыдущие образцы.
  2. Возможность осуществлять пуски из более глубокого тыла, снижая риски для пилотов.

Впрочем, чем больше расстояние - тем больше шансов для украинских средств РЭБ сорвать наведение: спутниковый сигнал успевает больше времени побыть под воздействием помех.

Россияне пытаются это компенсировать, наращивая мощность навигационных модулей: УМПК-ПД уже получают по 8, а в отдельных случаях даже до 12 спутниковых антенн типа "Комета-М", что затрудняет их глушение.

Угроза для гражданских

В отличие от высокоточного оружия западного образца, точность для РФ не является приоритетом - даже с увеличенной дальностью бомбы могут быть применены по плоскостным целям, таким как города или села. Относительная дешевизна этих комплектов делает их удобным инструментом для террора мирного населения.

Напомним, в ночь на 3 июня россияне ударили по почтовому терминалу под Харьковом

Также из-за ночной дроновую атаку в Чернигове повреждены частные дома и есть жертва. В Одессе повреждены многоэтажки. РБК-Украина в материале собрало все, что известно о последствиях атаки в разных регионах.

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