РФ атаковала Харьковскую область КАБами: пятеро пострадавших, среди них ребенок

Российские войска вечером 12 июня атаковали управляемыми авиабомбами село Золочев Харьковской области. В результате обстрела пострадали пять человек, среди них ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОГА Олега Синегубова и ГСЧС .

Сотрудники ГСЧС совместно с полицейскими достали пострадавших из-под завалов и передали медикам.

Как рассказали в ГСЧС, в результате попадания авиабомбы частично разрушены два жилых дома и надворные постройки. Под обломками полуразрушенного погреба оказались женщина и ее 11-летний сын.

По его словам, на месте вражеского удара работают экстренные службы. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

"Враг атаковал с. Золочев КАБами. В результате обстрела пострадали пять человек, среди которых 11-летний мальчик", - сообщил Синегубов.

Обстрелы Харькова и области

В ночь на 12 июня российские террористы совершили очередную атаку дронами на Харьков. Известно о 18 раненых, среди которых есть дети.

А в ночь на 11 июня российские оккупанты также атаковали Харьков ударными дронами. Под атакой находились Основянский и Слободской районы города.

Были прямые попадания в многоэтажные дома, частный сектор, детские площадки, общественный транспорт, коммунальные и производственные объекты, гражданские предприятия. В некоторых локациях в городе возникло немало пожаров.

В результате вражеской атаки по Харькову погибли четыре человека. Еще более 60 человек были ранены. Девять из пострадавших - дети.

Также вчера в Харьковской области во время разминирования сельхозугодий на освобожденных территориях Изюмского района российский дрон атаковал спасателей. Один из саперов погиб.

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