Лубинец: РФ отказалась передать список вывезенных из Украины детей, которые хотят вернуться
Российская сторона не согласилась предоставить Украине список детей, вывезенных из нашей страны, которые не хотят оставаться на территории РФ. При этом заявила о готовности их передать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца агентству "Укринформ".
Он отметил, что в ходе консультаций з российской омбудсменом Татьяной Москальковой в Турции было согласовано, что вопрос воссоединения семей должен решаться максимально быстро.
В частности, обсудили ситуацию относительно возвращения вывезенных в РФ украинских детей уже отдали на усыновление в России.
"Замечу, что Москалькова сама сказала, что у них есть дети, которые не хотят находиться в России, но не имеют контакта со своими родными, и они готовы их передать. Но они не согласились передать нам список этих детей, чтобы мы искали родственников", - сказал Лубинец.
На вопрос украинского омбудсмена, каким образом дети из Украины оказались в РФ, сторона страны-агрессора объясняет принудительный вывоз на свою территорию "гуманитарной эвакуацией".
"Когда во время боевых действий не разбирались, кто хочет или не хочет, всех забирали по максимуму и вывозили", - говорит Лубинец.
Так, украинский омбудсмен в это контексте обратил внимание на заявления российской стороны о якобы 5 миллионах уехавших в РФ граждан Украины.
"Но если путь в Украину для них был закрыт, то куда они могли выезжать, спасая свои жизни… Людей не выпускали в Украину. И даже когда они уезжали в Россию без документов, были случаи, когда им приходилось брать российские паспорта, чтобы двигаться дальше. У нас нет дипломатических отношений, поэтому получить украинские документы на территории России невозможно. Также препятствовали и для выезда тех, кто с временно оккупированных территорий выехал в Россию", - рассказал он.
Ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец раскрыл детали возможного гуманитарного коридора между Украиной и РФ.
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