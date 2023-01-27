Детей-сирот из Херсона удерживают в детдоме в Крыму. Его называют "концлагерем", - СМИ

Вывезенных из Херсона детей-сирот удерживают в детском доме в Симферополе. Его называют "детским концлагерем" и Освенцимом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Верстка".

Издание установило, что по меньшей мере 14 детей-сирот от 2 до 5 лет, вывезенных россиянами из Херсона, разместили в симферопольский детский дом "Елочка". Установить это удалось благодаря фотографиям и письмам Деду Морозу, которые опубликовали на сайте "Усыновление в Московской области".

Открытки были подписаны одним почерком, вероятно воспитателями. В каждой из них упоминалось, что ребенок приехал из Херсона. В некоторых указывалось, что ребенок приехал в Симферополь, и еще в двух было указано также и название детского дома.

"Детский концлагерь"

Издание отмечает, что детдом "Елочка" специализируется на работе с детьми с поражениями центральной нервной системы, нарушениями психики и поведения, слуха, зрения и с ВИЧ.

При этом в рабочей программе учреждения указано, что у детей воспитывают "высшие нравственные чувства", в том числе "патриотизм и гражданственность", а также формируют представление о том, что "Крым находится на юге России" и "осознание себя как гражданином многонациональной России".

Два года назад вокруг этого детдома разгорелся скандал из-за ненадлежащего ухода за детьми. Родители, которые забирали малышей, жаловались, что детей истощены. Одному из мальчиков диагностировали дистрофию, обезвоживание, рахит, у него отсутствовал мышечный каркас и был деформирован череп.

Тогда в СМИ этот детдом назвали концлагерем, а условия содержания детей сравнивали с условиями в Освенциме.