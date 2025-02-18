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Украина уже начинает подготовку к следующему отопительному сезону, - Шмыгаль

Вторник 18 февраля 2025 18:44
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Украина уже начинает подготовку к следующему отопительному сезону, - Шмыгаль Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украина начинает подготовку к следующему отопительному сезону уже сейчас. "Нафтогазу" поручили подготовить стратегию импорта газа, в случае дополнительной необходимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Провели заседание Антикризисного энергетического штаба. Главная тема - прохождение отопительного сезона. Начинаем подготовку к следующему осенне-зимнему периоду уже сейчас", - сообщил Шмыгаль.

По его словам, во время заседания подробно остановились на ситуации по газоснабжению и газодобыче в контексте российских обстрелов.

"Заслушали информацию Минэнерго и "Нафтогаза". Отдельное внимание - защите и восстановлению ключевых объектов критической инфраструктуры газотранспортной системы, хранилищ и мест газодобычи. Здесь без подробностей. Минэнерго дано поручение координировать процесс вместе с военными", - рассказал премьер.

На заседании также заслушали доклады Минэнерго, государственных и частных компаний о добыче украинского газа и наполнении хранилищ. В частности, о плановых показателях на этот год.

"Делаем ставку на украинский газ и должны последовательно наращивать собственную добычу", - подчеркнул Шмыгаль.

Кроме того, "Нафтогазу" поручили подготовить стратегию импорта газа, в случае дополнительной потребности, для покрытия возможного дефицита в газотранспортной системе.

"Готовимся ко всем возможным вариантам. Главная задача всех причастных - обеспечить бесперебойное газоснабжение для бытовых потребителей", - отметил премьер.

Отопительный сезон в Украине

Напомним, отопительный сезон во всех регионах Украины начался в ноябре 2024 года. Однако в Кривом Роге и Херсоне с отоплением возникли проблемы.

Ранее в сети распространили информацию, что в Украине недостаточные запасы природного газа для прохождения зимы. В "Нафтогазе" заверили, что запасов хватит.

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Кабинет Министров Украины Денис Шмыгаль Отопительный сезон
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