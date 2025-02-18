Украина уже начинает подготовку к следующему отопительному сезону, - Шмыгаль
Украина начинает подготовку к следующему отопительному сезону уже сейчас. "Нафтогазу" поручили подготовить стратегию импорта газа, в случае дополнительной необходимости.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
"Провели заседание Антикризисного энергетического штаба. Главная тема - прохождение отопительного сезона. Начинаем подготовку к следующему осенне-зимнему периоду уже сейчас", - сообщил Шмыгаль.
По его словам, во время заседания подробно остановились на ситуации по газоснабжению и газодобыче в контексте российских обстрелов.
"Заслушали информацию Минэнерго и "Нафтогаза". Отдельное внимание - защите и восстановлению ключевых объектов критической инфраструктуры газотранспортной системы, хранилищ и мест газодобычи. Здесь без подробностей. Минэнерго дано поручение координировать процесс вместе с военными", - рассказал премьер.
На заседании также заслушали доклады Минэнерго, государственных и частных компаний о добыче украинского газа и наполнении хранилищ. В частности, о плановых показателях на этот год.
"Делаем ставку на украинский газ и должны последовательно наращивать собственную добычу", - подчеркнул Шмыгаль.
Кроме того, "Нафтогазу" поручили подготовить стратегию импорта газа, в случае дополнительной потребности, для покрытия возможного дефицита в газотранспортной системе.
"Готовимся ко всем возможным вариантам. Главная задача всех причастных - обеспечить бесперебойное газоснабжение для бытовых потребителей", - отметил премьер.
Отопительный сезон в Украине
Напомним, отопительный сезон во всех регионах Украины начался в ноябре 2024 года. Однако в Кривом Роге и Херсоне с отоплением возникли проблемы.
Ранее в сети распространили информацию, что в Украине недостаточные запасы природного газа для прохождения зимы. В "Нафтогазе" заверили, что запасов хватит.
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