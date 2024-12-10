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Шмыгаль назвал два "проблемных города" в контексте отопительного сезона

Киев, Вторник 10 декабря 2024 16:35
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Шмыгаль назвал два "проблемных города" в контексте отопительного сезона Иллюстративное фото: в двух городах Украины есть проблемы с отоплением (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине почти все объекты уже обеспечены теплоснабжением. Но в Кривом Роге и Херсоне с отоплением остаются проблемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

"Сейчас почти 100% всех объектов - жилых домов, больниц, школ, детсадов - подключены к теплу. Проблемными точками являются Херсон, который страдает от вражеских обстрелов, и Кривой Рог", - рассказал глава правительства.

Он уточнил, что в этих двух городах продолжаются активные ремонтные и восстановительные работы.

Также, по словам Шмыгаля, предприятия, чья инфраструктура была уничтожена или повреждена из-за атак россиян, и которые находятся на территории активных боевых действий, получат право на реструктуризацию долгов.

"Соответствующие критерии для теплопоставщиков и водоканалов утвердили на сегодняшнем заседании правительства", - подчеркнул глава правительства.

Таким образом правительство уменьшит долговое давление на предприятия критической инфраструктуры на прифронтовых территориях.

Отопление в Кривом Роге

Напомним, в Кривом Роге есть серьезные проблемы с отоплением. В частности, по состоянию на 6 декабря без тепла оставались 443 жилых дома. Теплоснабжение более половины из них не было обеспечено с начала отопительного сезона.

На этом фоне, по словам вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Алексея Кулебы, было возбуждено уголовное дело.

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Кривой Рог Херсон Денис Шмыгаль Отопительный сезон
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