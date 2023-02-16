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Нидерланды и Чехия будут вместе производить мобильные системы ПВО для Украины

Новина українською →
Четверг 16 февраля 2023 21:37
Нидерланды и Чехия будут вместе производить мобильные системы ПВО для Украины Фото: Нидерланды и Чехия будут вместе производить мобильные системы ПВО для Украины (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Системы ПВО для Украины будут производить в Чехии. Нидерланды заплатят за сотню модифицированных вездеходов Toyota, оснащенных парой быстрострельных пулеметов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора Агентства межправительственного оборонного сотрудничества Алеша Витечко, которое приводит Novinky.

Директор пояснил, что необходимые боеприпасы они также закупят у чешских компаний.

Торговля осуществлялась при посредничестве министерства обороны Чехии через созданное им агентство AMOS. Заместитель министра обороны Даниэль Блажковец сообщил о производстве зенитных вооружений для Украины после встречи в формате "Рамштайн".

Нидерланды уверены, что Чехия является благоприятным партнером для помощи Украине благодаря динамичной оборонной промышленности и действенной государственной поддержке. Проект приобретенных систем ПВО – ответ на российские атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру и на попытки Украины защититься от них.

Западные страны снабжают Украину высокотехнологичными зенитными системами. Однако используемые для них ракеты в разы дороже, например, против дешевых беспилотников "Шахед" иранского производства.

Поэтому после консультаций с Украиной и чешской оружейной промышленностью Чехия предложила Нидерландам участие в проекте внедорожников, оснащенных крупнокалиберными пулеметами. Они могут эффективно останавливать машины, для этого используют общедоступные и дешевые боеприпасы.

Внедорожники Toyota оснащены парой 14,5-миллиметровых быстрострельных пулеметов, которые могут использоваться для поражения воздушных или при необходимости наземных целей. Они могут действовать против средних и больших беспилотников, а также против самолетов и вертолетов, действующих на малых высотах. Эффективна дальность до двух километров.

Напомним, что в Киеве создали мобильные огневые группы, защищающие небо столицы. Они могут сбивать дроны-камикадзе, ракеты и другие воздушные цели.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев прибыл с рабочей поездкой в Северную операционную зону. Где проверил работу мобильных групп ПВО, защищающих украинское небо

Украинские военные на севере усиливаются мобильными огневыми группами противовоздушной обороны. В частности, речь идет и о защите воздушного пространства Киева.

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