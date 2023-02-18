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Президент Чехии назвал условия для освобождения Украиной оккупированных территорий

Новина українською →
Чехия, Суббота 18 февраля 2023 22:19
Президент Чехии назвал условия для освобождения Украиной оккупированных территорий Фото: президент Чехии Петр Павел (facebook.com prezidentpavel)
Автор: Карина Левицкая

Президент Чехии Петр Павел во время Мюнхенской конференции заявил, что есть три условия для освобождения оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

По словам Павела, последний год показал, что "можно быть готовым к любому результату" на поле боя. Он отметил, что в начале российского вторжения немногие могли ожидать, что украинские Вооруженные силы смогут противостоять такой большой армии. Он подчеркнул, что в то время многие считали, что российская армия является одной из самых мощных в мире.

"Пока мы видим, что Украина уже год успешно защищает свою территорию и отвоевывает части оккупированных территорий. Для успеха есть большой потенциал. Но в условиях", - сказал политик.

Павел подчеркнул, что:

  • во-первых - все страны, оказывающие помощь, должны продолжать это делать, чтобы ВСУ имели возможность держать темп наступления;
  • во-вторых – должна быть достаточная финансовая поддержка Украины, чтобы компенсировать все потери экономики;
  • в-третьих - все западные страны должны поддерживать тот же уровень санкционного режима и быть очень настойчивыми в том, чтобы изолировать Россию с точки зрения получения ею дополнительных бюджетных поступлений.

"Если все это сойдется вместе, может сложиться ситуация, когда Россия просто будет не в состоянии поддерживать операции (на поле боя – ред.). И тогда Украина возобновит контроль над своей территорией", - сказал президент.

Напомним, чешский президент подчеркнул, что мероприятие должно дать Украине все оружие, кроме ядерного.

Более подробно о новоизбранном президенте Чехии можете узнать в материале РБК-Украина.

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