Президент Чехии назвал условия для освобождения Украиной оккупированных территорий

Президент Чехии Петр Павел во время Мюнхенской конференции заявил, что есть три условия для освобождения оккупированных территорий Украины.

По словам Павела, последний год показал, что "можно быть готовым к любому результату" на поле боя. Он отметил, что в начале российского вторжения немногие могли ожидать, что украинские Вооруженные силы смогут противостоять такой большой армии. Он подчеркнул, что в то время многие считали, что российская армия является одной из самых мощных в мире.

"Пока мы видим, что Украина уже год успешно защищает свою территорию и отвоевывает части оккупированных территорий. Для успеха есть большой потенциал. Но в условиях", - сказал политик.

Павел подчеркнул, что:

во-первых - все страны, оказывающие помощь, должны продолжать это делать, чтобы ВСУ имели возможность держать темп наступления;

во-вторых – должна быть достаточная финансовая поддержка Украины, чтобы компенсировать все потери экономики;

в-третьих - все западные страны должны поддерживать тот же уровень санкционного режима и быть очень настойчивыми в том, чтобы изолировать Россию с точки зрения получения ею дополнительных бюджетных поступлений.

"Если все это сойдется вместе, может сложиться ситуация, когда Россия просто будет не в состоянии поддерживать операции (на поле боя – ред.). И тогда Украина возобновит контроль над своей территорией", - сказал президент.