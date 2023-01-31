Польша хочет вдвое сократить время обучения украинцев на танках Leopard, - Reuters
Польша стремится сократить время обучения украинских военных на боевых танках Leopard с десяти до пяти недель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Reuters.
По данным издания, в селе Свентошув на западе Польши, недалеко от границы с Германией, расположен один из трех тренировочных центров Leopard в Европе.
Польские военные отказались подтвердить, где именно будут проходить учения украинских военных, но военные эксперты говорят, что наиболее вероятным местом является цент в Свентошув.
"Возможно или вероятно, что обучение украинских экипажей танкам Leopard будет проходить в Свентошуве, но нельзя исключать и другие места", - сказал военный эксперт Якуб Павловский.
В учебном центре, оборудованном тренажерами, могут проходить обучение сразу 14 экипажей по четыре человека в каждом. До этого учеба на Leopard занимала около 10 недель, однако, по словам инструкторов, это время можно сократить до пяти.
"Если мы интенсифицируем обучение (путем максимального увеличения количества - ред.) инструкторов, наше время и наши выходные, мы сможем обучить целый экипаж через пять недель", - сказал командир польского учебного центра Leopard майор Мацей Банашинский.
Напомним, по данным западных СМИ, в Польше развернули скрытую мастерскую по ремонту техники и артиллерии из Украины.
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