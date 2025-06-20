В ВСУ формируют первый женский экипаж перехватчиков БПЛА: как попасть и каковы требования
В Силах беспилотных систем ВСУ формируют первый женский экипаж по перехвату вражеских беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). Украинок, которые хотят быть полезными в армии, приглашают присоединиться к 427-му отдельному полку "Рарог".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию военного подразделения в Facebook.
Первый женский экипаж перехватчиков БпЛА: как присоединиться и каковы требования
В четверг, 19 июня, 427-й отдельный полк беспилотных систем "Рарог" сообщил о "беспрецедентном решении".
"Формируем первый женский экипаж", - подчеркнули военные.
Отмечается, что попробовать себя в экипаже перехватчиков БпЛА могут украинки, которые:
- хотят быть, учитывая обстоятельства, полезными именно в армии;
- готовы пройти отбор;
- готовы много учиться.
"Рядом будут служить посестры с общими ценностями и внутренним стержнем", - добавили в полку.
С актуальными вакансиями в подразделении предлагают ознакомиться по соответствующей ссылке.
Публикация пресс-службы "Рарог" (скриншот: facebook.com/Rarog427)
Стоит отметить, что среди обязанностей перехватчика БпЛА (согласно одной из опубликованных "Рарогом" вакансий) упоминаются следующие:
- обнаружение и уничтожение воздушного противника;
- обслуживание и содержание в готовности к применению закрепленного вооружения;
- выполнение боевых задач в составе подразделения;
- совершенное освоение выбранной специальности;
- участие в учениях и боевых действиях;
- соблюдение воинской дисциплины.
Уточняется, что полк использует большие дроны мультироторного типа (такие как "Вампир", "Кажан", Р-18, "Немезис", "Хевишот"), выполняя задачи дистанционного минирования, бомбардировки противника, а также доставку провизии и боекомплекта пехоте.
При этом требования к кандидатам (кандидаткам) на должность перехватчика являются следующими:
- готовность работать в зоне активных боевых действий;
- полная пригодность к военной службе по состоянию здоровья и морально-психологическим качествам;
- дисциплинированность, организованность, умение работать в команде;
- способность ориентироваться в меняющихся условиях боя и работать под давлением;
- готовность постоянно учиться и развиваться.
Преимуществами станут также: сертификат пилота БпЛА и опыт военной службы по выбранной военно-учетной специальности (ВОС).
Основное про отдельный полк беспилотных систем "Рарог"
Батальон "Рарог" начал свой путь в апреле 2023 года - с роты в составе 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила (военного соединения механизированных войск в составе Сухопутных войск ВСУ, находящегося в составе оперативного командования "Запад").
С момента создания и до сегодняшнего дня "Рарог" стал надежной опорой украинской пехоты - ведь "глазами" военных стали дроны.
"В начале мы экономили БК, летали максимум на 7 километров и часто делали себе же доразведку с помощью дронов FPV. Сегодня на нашем счету уничтоженные танки, БМП, САУ, ЗРК, много автомобильной техники и личного состава оккупантов", - сообщается на официальном сайте полка беспилотных систем.
Что стоит знать об отдельном полке "Рарог" (скриншот: rarog.in.ua)
Отмечается, что сейчас "Рарог" имеет возможность:
- залетать на 20-40 километров во вражеский тыл;
- постоянно вести разведку.
"Наша страна первой в мире создала подразделения беспилотных авиационных комплексов, и мы горды быть в числе первых", - подчернули в отдельном полку.
Напомним, ранее в Воздушных силах ВСУ показали, как украинские дроны-перехватчики охотятся на беспилотники РФ.
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