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В ВСУ формируют первый женский экипаж перехватчиков БПЛА: как попасть и каковы требования

Пятница 20 июня 2025 14:30
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В ВСУ формируют первый женский экипаж перехватчиков БПЛА: как попасть и каковы требования Первый женский экипаж перехватчиков БпЛА формируют на базе 427-го полка "Рарог" (фото: facebook.com/Rarog427)
Автор: Ирина Костенко

В Силах беспилотных систем ВСУ формируют первый женский экипаж по перехвату вражеских беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). Украинок, которые хотят быть полезными в армии, приглашают присоединиться к 427-му отдельному полку "Рарог".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию военного подразделения в Facebook.

Первый женский экипаж перехватчиков БпЛА: как присоединиться и каковы требования

В четверг, 19 июня, 427-й отдельный полк беспилотных систем "Рарог" сообщил о "беспрецедентном решении".

"Формируем первый женский экипаж", - подчеркнули военные.

Отмечается, что попробовать себя в экипаже перехватчиков БпЛА могут украинки, которые:

  • хотят быть, учитывая обстоятельства, полезными именно в армии;
  • готовы пройти отбор;
  • готовы много учиться.

"Рядом будут служить посестры с общими ценностями и внутренним стержнем", - добавили в полку.

С актуальными вакансиями в подразделении предлагают ознакомиться по соответствующей ссылке.

В ВСУ формируют первый женский экипаж перехватчиков БПЛА: как попасть и каковы требованияПубликация пресс-службы "Рарог" (скриншот: facebook.com/Rarog427)

Стоит отметить, что среди обязанностей перехватчика БпЛА (согласно одной из опубликованных "Рарогом" вакансий) упоминаются следующие:

  • обнаружение и уничтожение воздушного противника;
  • обслуживание и содержание в готовности к применению закрепленного вооружения;
  • выполнение боевых задач в составе подразделения;
  • совершенное освоение выбранной специальности;
  • участие в учениях и боевых действиях;
  • соблюдение воинской дисциплины.

Уточняется, что полк использует большие дроны мультироторного типа (такие как "Вампир", "Кажан", Р-18, "Немезис", "Хевишот"), выполняя задачи дистанционного минирования, бомбардировки противника, а также доставку провизии и боекомплекта пехоте.

При этом требования к кандидатам (кандидаткам) на должность перехватчика являются следующими:

  • готовность работать в зоне активных боевых действий;
  • полная пригодность к военной службе по состоянию здоровья и морально-психологическим качествам;
  • дисциплинированность, организованность, умение работать в команде;
  • способность ориентироваться в меняющихся условиях боя и работать под давлением;
  • готовность постоянно учиться и развиваться.

Преимуществами станут также: сертификат пилота БпЛА и опыт военной службы по выбранной военно-учетной специальности (ВОС).

Основное про отдельный полк беспилотных систем "Рарог"

Батальон "Рарог" начал свой путь в апреле 2023 года - с роты в составе 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила (военного соединения механизированных войск в составе Сухопутных войск ВСУ, находящегося в составе оперативного командования "Запад").

С момента создания и до сегодняшнего дня "Рарог" стал надежной опорой украинской пехоты - ведь "глазами" военных стали дроны.

"В начале мы экономили БК, летали максимум на 7 километров и часто делали себе же доразведку с помощью дронов FPV. Сегодня на нашем счету уничтоженные танки, БМП, САУ, ЗРК, много автомобильной техники и личного состава оккупантов", - сообщается на официальном сайте полка беспилотных систем.

В ВСУ формируют первый женский экипаж перехватчиков БПЛА: как попасть и каковы требованияЧто стоит знать об отдельном полке "Рарог" (скриншот: rarog.in.ua)

Отмечается, что сейчас "Рарог" имеет возможность:

  • залетать на 20-40 километров во вражеский тыл;
  • постоянно вести разведку.

"Наша страна первой в мире создала подразделения беспилотных авиационных комплексов, и мы горды быть в числе первых", - подчернули в отдельном полку.

Напомним, ранее в Воздушных силах ВСУ показали, как украинские дроны-перехватчики охотятся на беспилотники РФ.

Читайте также, как Украина впервые применила дрон-матку на базе ИИ.

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