Украина уже готовит новые операции против России наподобие "Паутины", - WP

С начала полномасштабной войны украинские спецслужбы работают над девизом "Я иду за тобой". Украина уже готовит новые операции вроде "Паутины".

Сегодня Украина больше чем когда-либо зависит от своих разведывательных служб (Главного управления разведки и Службы безопасности Украины), которые продемонстрировали способность наносить удары по врагу глубоко внутри России и по всему миру.

"СБУ и ГУР, две украинские разведывательные службы, более трех лет работают над выполнением девиза украинских спецподразделений: "Я иду за тобой". Они проводили операции по переносу битвы на территорию России, а также за границу против ее сил и партнеров по всему миру", - добавляет WP.