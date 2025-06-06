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Украина уже готовит новые операции против России наподобие "Паутины", - WP

Пятница 06 июня 2025 14:34
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Украина уже готовит новые операции против России наподобие "Паутины", - WP Иллюстративное фото: Украина уже готовит новые операции против России наподобие "Паутины" (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

С начала полномасштабной войны украинские спецслужбы работают над девизом "Я иду за тобой". Украина уже готовит новые операции вроде "Паутины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post (WP).

Сегодня Украина больше чем когда-либо зависит от своих разведывательных служб (Главного управления разведки и Службы безопасности Украины), которые продемонстрировали способность наносить удары по врагу глубоко внутри России и по всему миру.

"СБУ и ГУР, две украинские разведывательные службы, более трех лет работают над выполнением девиза украинских спецподразделений: "Я иду за тобой". Они проводили операции по переносу битвы на территорию России, а также за границу против ее сил и партнеров по всему миру", - добавляет WP.

Издание добавляет, что операция "Паутина" была смелой попыткой Киева "перезагрузить стол переговоров". В то же время источники WP в разведке рассказывают, что "другие сложные операции уже готовятся".

Операция "Паутина"

1 июня состоялась масштабная спецоперация, в рамках которой беспилотники СБУ осуществили удары по четырем российским авиабазам: "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". По данным СБУ, в результате атаки был уничтожен или поврежден 41 самолет стратегической авиации Российской Федерации.

Специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог, комментируя это событие, заявил, что операция может привести к обострению боевых действий. Позже же он утверждал, что она может стать движущей силой для достижения мира в Украине.

Больше подробностей о ходе этой операции - в материале РБК-Украина.

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