Келлог об операции "Паутина": может быть толчком к миру
Операция "Паутина", которую недавно осуществила Служба безопасности Украины (СБУ), может стать движущей силой для достижения мира в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт спецпосланника Соединенных Штатов Америки (США) по вопросам Украины Кита Келлога.
"Из моего военного опыта и истории известно, что смелое руководство и решительные действия могут изменить характер боевых действий, как это было продемонстрировано СБУ, ГУР и Рустемом Умеровым (Рустем Умеров, глава Министерства обороны, - ред.) в эти выходные. Это событие может стать движущей силой для достижения мира...", - заявил Келлог.
В то же время он отметил, что. как Россия, так и Украина "должны оставаться преданными" миссии главы Белого дома Дональда Трампа по завершению полномасштабной войны.
Операция "Паутина"
1 июня была проведена масштабная операция, во время которой беспилотники СБУ атаковали четыре российских военных аэродрома - "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". По информации СБУ, в результате ударов был уничтожен или поврежден 41 самолет из состава стратегической авиации РФ.
Кэллог комментируя событие, заявил, что операция "Паутина" может способствовать эскалации боевых действий.
Больше подробностей о ходе этой операции - в материале РБК-Украина.
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