ua en ru
Пт, 06 июня News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Келлог об операции "Паутина": может быть толчком к миру

Пятница 06 июня 2025 12:58
UA EN RU
Келлог об операции "Паутина": может быть толчком к миру Фото: Кит Келлог, спецпосланник Соединенных Штатов Америки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Операция "Паутина", которую недавно осуществила Служба безопасности Украины (СБУ), может стать движущей силой для достижения мира в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт спецпосланника Соединенных Штатов Америки (США) по вопросам Украины Кита Келлога.

"Из моего военного опыта и истории известно, что смелое руководство и решительные действия могут изменить характер боевых действий, как это было продемонстрировано СБУ, ГУР и Рустемом Умеровым (Рустем Умеров, глава Министерства обороны, - ред.) в эти выходные. Это событие может стать движущей силой для достижения мира...", - заявил Келлог.

В то же время он отметил, что. как Россия, так и Украина "должны оставаться преданными" миссии главы Белого дома Дональда Трампа по завершению полномасштабной войны.

Операция "Паутина"

1 июня была проведена масштабная операция, во время которой беспилотники СБУ атаковали четыре российских военных аэродрома - "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". По информации СБУ, в результате ударов был уничтожен или поврежден 41 самолет из состава стратегической авиации РФ.

Кэллог комментируя событие, заявил, что операция "Паутина" может способствовать эскалации боевых действий.

Больше подробностей о ходе этой операции - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Российская Федерация Кит Келлог Война в Украине
NEWS
"Прилеты", город в дыму и без света. Все о ситуации в Тернополе после самой массированной атаки
"Прилеты", город в дыму и без света. Все о ситуации в Тернополе после самой массированной атаки
DAILY
Черный день авиации РФ. Остановит ли Кремль обстрелы после удара СБУ по самолетам
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Черный день авиации РФ. Остановит ли Кремль обстрелы после удара СБУ по самолетам