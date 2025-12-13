Украина ввела санкции против 700 танкеров "теневого флота", - Зеленский

Зеленский отметил, что под сегодняшние санкции Украины попало почти 700 судов врага, которые помогают Кремлю финансировать войну. Это большинство флота РФ, которая перевозит нефть и другие энергоресурсы.

"Это самый большой санкционный пакет именно против танкеров и других судов, которые служат агрессии. В пакете суда, которые ходят не только под российским флагом, но и под флагами других государств - в частности, это более 50 юрисдикций", - отметил президент.

Зеленский добавил, что Украина заставит партнеров заблокировать каждое судно, каждую компанию-судовладельца и всю инфраструктуру российского нефтяного экспорта.

"Мы поддерживаем концепцию полного запрета предоставления морских услуг судам, которые задействованы в экспорте российских энергоносителей. Давление на Россию и дипломатия ради окончания войны должны идти бок о бок, чтобы был необходимый результат", - подчеркнул он.

По данным ОПУ, Украина применила санкции против 656 морских судов, которые являются частью "теневого флота" России. Отмечается, что это самый большой санкционный пакет против российских танкеров и других судов.

Украина также провела мониторинг Черного, Красного и Балтийского морей и установила каждое судно, которое использовали россияне. Владельцы судов приказывали выключать Автоматическую идентификационную систему и использовали "серые схемы", чтобы скрыть право собственности и происхождение груза.

"Подсанкционные суда ходили под флагами более 50 стран, чаще всего - Гамбии, Сьерра-Леоне, Панамы и Камеруна. Украина передаст всю соответствующую информацию в эти государства и будет работать с ними ради прекращения выдачи лицензий", - добавили в сообщении.