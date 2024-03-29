Украина потеряла полгода из-за споров в Конгрессе, больше терять время нельзя, - Зеленский

Споры в Конгрессе США о новой помощи Украине привели к тому, что наша страна потеряла полгода. Еще больше времени терять нельзя.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в интервью The Washington Post заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства рассказал, что возможности Украины зависят от того, какое решение примет Конгресс США.

По его словам, пока наша страна не будет знать, что у нее есть постоянная поддержка США, "украинские солдаты будут оставаться там, где они сейчас находятся на востоке".

"Мы потеряли полгода… Мы больше не можем терять время. Украина не может быть политическим вопросом между партиями", - заявил Зеленский, напомнив о спорах в Конгрессе насчет помощи Украине.

Президент подчеркнул, что критики помощи Украине не понимают сути войны, поскольку если наша страна проиграет, российский диктатор Владимир Путин разделит мир на друзей и врагов РФ.